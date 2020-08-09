Хоть в Анталью, хоть в Бодрум! Турецкие авиаперевозчики возобновляют рейсы с РФ

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Виктория Андреева
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В Росавиации рассказали, когда туристы смогут отправиться в самые популярные курортные районы Турции.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernd von Jutrczenka, Komsomolskaya Pravda, Jens Kalaene, РИА Новости / Илья Наймушин, Валерий Мельников, Виталий Белоусов

Тема:
Эпидемия коронавируса

С 10 августа сразу несколько турецких авиаперевозчиков возобновят рейсы с Россией. Информация об этом появилась на сайте Росавиации 9 августа.

Как отмечалось в сообщении, компании Corendon Airlines, Turkish Airlines и Pegasus Airlines будут доставлять российских туристов в самые излюбленные курортные города: Даламан, Бодрум и Анталью.

Рейсы из России будут осуществлять 11 крупных авиаперевозчиков: «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «Сибирь», «Роял Флайт», «Победа», «Икар», Red Wings, «Северный ветер», Azur Air, «Россия», а также «Ай Флай». Отправиться на курорт можно будет из Москвы, Санкт-Петербурга или Ростова-на-Дону. Точное расписание перелетов различных авиакомпаний и другую необходимую информацию можно уточнить на сайте перевозчика.

В Росавиации также напомнили всем туристам о необходимости соблюдения требований Роспотребнадзора с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

Всего с начала периода возобновления международного авиасообщения российские, а также иностранные государства выполнили 128 рейсов. Полеты выполнялись из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону в Лондон и Стамбул.

Ранее 5-tv.ru рассказал о новых правилах перелетов для пассажиров.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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