Новыми деталями обрастает и уголовное дело в отношении Михаила Ефремова. Сразу после ДТП актер стал осматривать свою машину, а не потерпевшего, который умирал в тот момент в искореженном фургоне. Артист даже не обратил внимания. Об этом сегодня заявил в суде еще один свидетель по громкому делу.

Журналистов в зал заседания не пустили. Поэтому на кадрах только момент, как Михаила Ефремова доставляют в суд. Он ни с кем не общается и на вопросы не отвечает. Зато адвокаты с удовольствием дают интервью. Вот, как представитель потерпевших прокомментировал заявление актера про потерю памяти.

«Я думаю, что у нас есть хорошо сделанная экспертиза о состоянии психиатрии господина Ефремова. Где сказано, что он очень хорошо все помнит и отдает себе отчет. И все совершенно замечательно, но послушайте защиту… И защитой они избрали такой способ», — пояснил Добровинский.

Журналисты вновь обратили внимание, на чем приехал к зданию суда адвокат потерпевшей стороны. На первое заседание Александр Добровинский прибыл на роскошном кабриолете стоимостью 20 миллионов рублей. А сегодня эффектно появился на электросамокате, взятом в прокат. Заявил, что не стоит обращать на это внимание и призвал сосредоточиться на сути дела.