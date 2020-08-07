«Он все помнит» — Добровинский не верит в провалы памяти Михаила Ефремова
Звездный адвокат потерпевших напомнил, что у есть экспертиза, которая все это доказывает.
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Фото, видео: РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru
Новыми деталями обрастает и уголовное дело в отношении Михаила Ефремова. Сразу после ДТП актер стал осматривать свою машину, а не потерпевшего, который умирал в тот момент в искореженном фургоне. Артист даже не обратил внимания. Об этом сегодня заявил в суде еще один свидетель по громкому делу.
Журналистов в зал заседания не пустили. Поэтому на кадрах только момент, как Михаила Ефремова доставляют в суд. Он ни с кем не общается и на вопросы не отвечает. Зато адвокаты с удовольствием дают интервью. Вот, как представитель потерпевших прокомментировал заявление актера про потерю памяти.
«Я думаю, что у нас есть хорошо сделанная экспертиза о состоянии психиатрии господина Ефремова. Где сказано, что он очень хорошо все помнит и отдает себе отчет. И все совершенно замечательно, но послушайте защиту… И защитой они избрали такой способ», — пояснил Добровинский.
Журналисты вновь обратили внимание, на чем приехал к зданию суда адвокат потерпевшей стороны. На первое заседание Александр Добровинский прибыл на роскошном кабриолете стоимостью 20 миллионов рублей. А сегодня эффектно появился на электросамокате, взятом в прокат. Заявил, что не стоит обращать на это внимание и призвал сосредоточиться на сути дела.
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