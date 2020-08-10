Антонио Бандерас в свой день рождения объявил, что заболел коронавирусом

Антонио Бандерас расстроил своих поклонников, приготовившихся поздравлять его с юбилеем. В день своего 60-летия знаменитый актер объявил, что заразился коронавирусом.

«Хочу заявить, что сегодня, 10 августа, я вынужден праздновать свое 60-летие после карантина, имея положительный результат теста на COVID-19», — написал Бандерас в своем Instagram.

Instagram @antoniobanderasoficial

Он также сообщил, что чувствует себя «относительно хорошо», только «немного более уставшим, чем обычно». Актер уверен, что медицинские рекомендации позволят ему победить инфекцию, от которой страдает «очень много людей по всей планете», как можно скорее.

«Я воспользуюсь этой изоляцией, чтобы читать, писать, отдыхать и продолжать строить планы, чтобы начать наполнять смыслом мои 60 лет, к которым я подхожу полный энтузиазма», — добавил Антонио Бандерас.

К посту он приложил старое черно-белое фото примерно годовалого малыша, в котором невозможно не признать будущую звезду Голливуда.

Хосе Антонио Домингес Бандерас родился в Испании, в Малаге. Его отец был военным, а мама — школьной учительницей. В детстве мальчик мечтал стать футболистом, но в 14 лет, играя в школьной команде, сломал ногу. Когда подросток понял, что о спортивной карьере придется забыть, он переключил свое внимание на театр и поступил в родном городе в Школу Драматического искусства.

Во времена диктатуры генерала Франко Бандерас колесил по стране с маленькой театральной труппой и даже несколько раз арестовывался за участие в запрещенных цензурой спектаклях.

globallookpress.com / KPA

В 19 лет Антонио переехал в Мадрид, надеясь добиться большего успеха, подрабатывал официантом и моделью, и в конце концов ему удалось стать самым молодым артистом Национального театра Испании. А вскоре юношу заметил пришедший на спектакль молодой кинорежиссер Педро Альмодовар. Итогом этой встречи стала эпизодическая роль Бандераса в фильме «Лабиринт страстей» (1982). Позже были «Матадор», «Закон желания», «Женщины на грани нервного срыва» и другие картины режиссера, принесшие Бандерасу мировую известность.

Кадр из фильма «Интервью с вампиром», реж. Нил Джордан, 1994 год.

А в начале 1990-х талантливый испанец, практически не говорящий по-английски, отправляется покорять Голливуд — он дебютировал в фильме «Короли мамбо» (1992). В течение последующих десяти лет актер снялся в таких нашумевших картинах, как «Филадельфия», «Интервью с вампиром», «Четыре комнаты», «Отчаянный», «Эвита», и стал признанной звездой кино.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Антонио Бандерас снимется в приключенческом боевике «Неизведанное: Удача Дрейка» по компьютерной игре из серии Uncharted.