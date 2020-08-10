У несовершеннолетней дочери Михаила Ефремова случился нервный срыв
Девушка призналась, что едва не свела счеты с жизнью.
Фото: ТАСС / Новодережкин Антон
Одна из младших дочерей Михаила Ефремова едва не лишила себя жизни из-за чрезмерного давления окружающих и тонны негатива после «пьяного» ДТП при участии ее отца. Как пишет KP.RU, спасло девушку настоящее чудо.
По информации издания, в личном онлайн-дневнике подросток опубликовала драматичный ролик с неожиданной подписью, напугавшей фолловеров.
«Я заканчиваю свое лучшее шоу», — гласила фраза на английском языке.
В сию же секунду под постом образовалась масса комментариев от преданных фанатов наследницы Ефремова с мольбами «остаться в этой жизни» и «не делать с собой ничего плохого».
«А как же закат над морем и курить под музыку на балконе? Останься с нами!»
«Ты еще не танцевала на своей свадьбе, не слушала всю музыку мира, поэтому не делай этого — ты нам нужна!»
«Нет! Выйдет так много фильмов и сериалов, которые ты не увидишь, если сделаешь это!» — как могли, поддерживали девушку поклонники.
Через несколько часов дочь актера вышла на связь и, поблагодарив всех неравнодушных за добрые слова, заявила, что те «спасли ей жизнь».
Позже появлялись записи о сложных отношениях с матерью — режиссером Софией Кругликовой, — о «вынужденной голодовке» из-за невозможности пребывать в одном пространстве с этой женщиной хоть секунду и прочее. Однако об отце девушка отзывалась крайне положительно. По ее словам, после трагедии Михаил Ефремов стал гораздо добрее.
Известно, что буквально несколько дней назад адвокат Михаила Ефремова по делу о «пьяном» ДТП Эльман Пашаев обратился к потерпевшей стороне с требованием прекратить какие-либо издевательства над подзащитным. В частности, попросил юриста Александра Добровинского не обзывать обвиняемого «свиньей». Все это, по его мнению, негативно отражается не на самом актере, а на его семье. В том числе, на малолетних детях.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что состояние здоровья актера Михаила Ефремова резко ухудшилось.
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