У несовершеннолетней дочери Михаила Ефремова случился нервный срыв

|
Виктория Андреева
112

Девушка призналась, что едва не свела счеты с жизнью.

У несовершеннолетней дочери Михаила Ефремова случился нервный срыв

Фото: ТАСС / Новодережкин Антон

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Одна из младших дочерей Михаила Ефремова едва не лишила себя жизни из-за чрезмерного давления окружающих и тонны негатива после «пьяного» ДТП при участии ее отца. Как пишет KP.RU, спасло девушку настоящее чудо.

По информации издания, в личном онлайн-дневнике подросток опубликовала драматичный ролик с неожиданной подписью, напугавшей фолловеров.

«Я заканчиваю свое лучшее шоу», — гласила фраза на английском языке.

В сию же секунду под постом образовалась масса комментариев от преданных фанатов наследницы Ефремова с мольбами «остаться в этой жизни» и «не делать с собой ничего плохого».

«А как же закат над морем и курить под музыку на балконе? Останься с нами!»

«Ты еще не танцевала на своей свадьбе, не слушала всю музыку мира, поэтому не делай этого — ты нам нужна!»

«Нет! Выйдет так много фильмов и сериалов, которые ты не увидишь, если сделаешь это!» — как могли, поддерживали девушку поклонники.

Через несколько часов дочь актера вышла на связь и, поблагодарив всех неравнодушных за добрые слова, заявила, что те «спасли ей жизнь».

Позже появлялись записи о сложных отношениях с матерью — режиссером Софией Кругликовой, — о «вынужденной голодовке» из-за невозможности пребывать в одном пространстве с этой женщиной хоть секунду и прочее. Однако об отце девушка отзывалась крайне положительно. По ее словам, после трагедии Михаил Ефремов стал гораздо добрее.

Известно, что буквально несколько дней назад адвокат Михаила Ефремова по делу о «пьяном» ДТП Эльман Пашаев обратился к потерпевшей стороне с требованием прекратить какие-либо издевательства над подзащитным. В частности, попросил юриста Александра Добровинского не обзывать обвиняемого «свиньей». Все это, по его мнению, негативно отражается не на самом актере, а на его семье. В том числе, на малолетних детях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что состояние здоровья актера Михаила Ефремова резко ухудшилось.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
10 авг
5-tv.ru публикует видео первых секунд после смертельного ДТП с участием Ефремова
10 авг
«Крайне тяжелое состояние»: Эльман Пашаев о самочувствии Михаила Ефремова
10 авг
Адвокат заявил о резком ухудшении состояния здоровья Михаила Ефремова
7 авг
«Он все помнит» — Добровинский не верит в провалы памяти Михаила Ефремова
7 авг
Обернулся Джекилом? Ефремов открестился от сравнения себя с мистером Хайдом
7 авг
«Стоял и жалел свою машину»: Свидетель ДТП с Ефремовым рассказал о поведении актера
7 авг
«Свидетель липовый» — Фанатка Ефремова заявила о подкупе очевидца обвинения
7 авг
Видео: Адвокат Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате
7 авг
Добровинский оценил слова Ефремова о «раздвоении личности»
6 авг
«Женщины упали друг на друга» — фанатка Ефремова рассказала свою версию драки в суде

Читайте также

+22° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
73.78
0.14 86.83
-0.34
ТОП-5 знаков зодиака, которые могут разбогатеть до начала осени

Последние новости

18:53
5-tv.ru публикует видео первых секунд после смертельного ДТП с участием Ефремова
18:34
Видео: мощное наводнение сносит стадо коров и буйволов в Пакистане
18:32
«Мне простой не свойственен!» — «молоденькая» Лолита показала пикантные танцы у карниза
18:24
Видео: Россиянин установил мировой рекорд езды на заднем колесе без тормозов
18:15
Как под копирку: Кто из российских знаменитостей повторяет стиль западных звезд?
18:09
Британский телеведущий сломал позвоночник, катаясь на велосипеде

Сейчас читают

Астролог рассказала, в каком возрасте разным знакам зодиака лучше заводить семью
Как при помощи кольца привлечь богатство, удачу и найти любовь? — совет хироманта
ТОП-5 знаков зодиака, которые могут разбогатеть до начала осени

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок