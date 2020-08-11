«Мог симулировать»: врач оценил состояние госпитализированного Ефремова
Медик усомнился в том, что актер пережил транзиторную ишемическую атаку.
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков, 5-tv.ru
Приступ Михаила Ефремова в зале Пресненского суда могла спровоцировать транзиторная ишемическая атака. Об этом рассказал 5-tv.ru кандидат медицинских наук, врач Роман Пиямов.
«Это кратковременное нарушение кровоснабжения в головном мозге. Мы видим, что человек теряет сознание, у него невнятна речь, заторможены движения, и так далее. Если это состояние будет продолжаться около 24 часов и более, можно ставить ишемический инсульт», — сказал медик.
По его словам, такое состояние предположительно возникло у актера на почве стресса. Стимулировать ухудшение самочувствия могли длительное употребление запрещенных препаратов, алкоголя, неправильное питание и недостаток физической нагрузки.
«Все это отражается на состоянии внутренних органов, в частности — головного мозга и сосудов. И такой пусковой механизм как стресс, скорее всего, послужил резкому ухудшению самочувствия», — предположил Пиямов.
В то же время врач не исключает, что запечатленный на видео момент выноса Ефремова из зала суда мог стать частью разыгранного им спектакля.
«Конечно, если мы не видим объективных данных, а лишь видео, как его выносят из зала суда, мы можем предположить, что актер мог симулировать это состояние, приложив свои навыки, чтобы затянуть следствие или судебные заседания», — добавил врач.
Медика насторожил и отказ Ефремова пройти обследование в больнице накануне, когда он пожаловался на плохое самочувствие. Адвокат заслуженного артиста Эльман Пашаев сообщил о предынсультном состоянии актера, однако тот не согласился на врачебную помощь. Позже первичный диагноз инсульт не подтвердился. Как отметил Пиямов, инстинкт самосохранения в подобных случаях призывает человека бороться за жизнь и обращаться к медицине.
Ранее 5-tv.ru писал, что Михаил Ефремов находится в реанимации.
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