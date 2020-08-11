Михаил Ефремов находится в реанимации, заявили в больнице

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Алиса Маркова
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Медики сообщили о том, что состояние заслуженного артиста России оценивается как тяжелое.

Фото, видео: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

В Боткинской больнице Москвы заявили, что Михаил Ефремов в настоящий момент находится в реанимации. Медики отмечают, что состояние заслуженного артиста России оценивается как тяжелое. Об этом стало известно 5-tv.ru.

По словам адвоката Михаила Ефремова, врачи заподозрили у заслуженного артиста России предынфарктное или предынсультное состояние. Он без сознания.

«У него состояние крайне тяжелое. Я не врач, не могу сказать. У него состояние предынфарктное или предынсультное», — сказал Пашаев, отметив, что сейчас артист без сознания.

Ефремов был госпитализирован в Боткинскую больницу Москвы после того, как его доставили в суд на очередное заседание, где мог состояться допрос по уголовному делу о «пьяном» ДТП в центре столицы 8 июня.

Ефремова вынесли из здания на носилках. После его погрузили в карету скорой помощи. Ранее стало известно, что заседание было отложено на неопределенное время.

При этом на пути к зданию суда Михаил Ефремов уже выглядел неважно. Практически еле живого Михаила Ефремова сотрудникам ФСИН пришлось буквально выносить из машины, чтобы доставить в здание суда.

Однако из квартиры артист выходил вполне бодро, хотя было отчетливо видно, что он сильно хромает. Между тем, 10 августа появилась информация о предынсультном состоянии актера. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев накануне сообщил, что заслуженный артист России находится в крайне тяжелом состоянии.

Первичный диагноз — инсульт — не подтвердился. По официальной информации, у артиста случилась ишемическая атака. Пройти обследование в больнице Ефремов отказался.

Сегодня, 11 августа, в Пресненском суде Москвы может состояться допрос Ефремова. Кроме того, старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым Виталий Захаров будет просить взыскать с актера за моральный ущерб 6,5 миллиона рублей.

Смертельное ДТП с участием актера произошло 8 июня в центре Москвы. Михаил Ефремов в нетрезвом виде за рулем своего внедорожника выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель отечественной машины Сергей Захаров скончался на следующее утро в больнице от полученных травм. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Тема:
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