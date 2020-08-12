«Морально я была уничтожена» Глюкоза рассказала, как ее допрашивали на Украине

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Светлана Александрова
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Певицу больше трех часов продержали в киевском аэропорту и в конце концов не пустили в страну.

Фото, видео: Instagram @glukozamusic

Тема:
Украинский кризис

Певица Глюкоза, которой Украина вновь запретила въезд на территорию страны, только несколько дней спустя решилась рассказать в Instagram, как ее допрашивали пограничники в аэропорту Киева. После разговора на таможне в сети появилось видео, на котором она говорит, что Крым — украинский.

«Даа… Неделька выдалась не из простых. Я только пришла в себя от шока. Сложно было сразу дать какие-то комментарии, морально я была просто уничтожена», — начала свой рассказ артистка.

Instagram @glukozamusic

По словам Натальи Ионовой (это настоящее имя певицы), в столицу Украины она прилетела 6 августа.

«Я ехала увидеть друзей, поработать над новой музыкой и клипами с очень талантливыми людьми, творчество которых меня восхищает. У нас не было возможности личной встречи уже очень давно. До этого у меня уже стоял запрет на посещение Украины на три года из-за того, что я была в Крыму. После того как мой запрет закончился, я решилась поехать и навестить своих близких», - объясняет цель своего визита певица.

Однако на таможне вокруг нее развернулась «настоящая спецоперация», украинские пограничники допрашивали ее более трех часов.

«С первых минут на меня давили, прессинг был такой, будто я какая-то террористка», — продолжает Глюкоза.

Говорили с артисткой очень грубо и только на украинском языке, хотя она его не знает, и все время спрашивали: «Чей Крым?». Певица пыталась объяснить, что едет к друзьям, не имеет отношения к политике и не хочет ее комментировать. Но допрос продолжался, и один и тот же вопрос звучал снова и снова.

«На третьем часу прессинга вопросом «Чей Крым?» я задала встречный вопрос: «Чего вы добиваетесь? Чтобы я сказала, что Крым украинский? Что вообще происходит? Ну отправляйте обратно, к чему эти допросы? Но им просто нужно было одно. Чтобы в моей речи прозвучало это словосочетание, а дальше все уже было сделано и смонтировано так, как им было удобно», — рассказала артистка.

По словам Натальи, ей «обидно до слез» от того, что ее бессовестно унижали, использовали и сделали «пешкой в игре, которая нацелена на усугубление межнациональных конфликтов». Певица также поблагодарила друзей, которые не поддались на провокацию и поддержали ее.

«Не расстраивайтесь и не грустите, все сразу поняли, что это монтаж».

«Поверьте, не все в Украине такие...... как вам встретились».

«Ждал этого поста, мы вас любим, привет из Киева!» — утешают артистку в комментариях фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Глюкозе запретили въезд на территорию Украины на три года из-за посещения Крыма в 2014 году.

Тема:
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