В День ВВС военные летчики показали свою работу на сирийской авиабазе «Хмеймим»
С момента объявления режима прекращения огня в Идлибской зоне деэсклации боевых вылетов нет.
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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru
Военные летчики авиабазы Хмеймим свой профессиональный праздник встречают на боевом посту. Российские истребители выходят на дежурство несмотря на праздники и выходные. Сегодня с одним лишь исключением — в день ВВС отряд собрался на торжественное построение и получил заслуженные награды. А после — снова на аэродром. Готовиться к очередному вылету. О защитниках мирного неба Сирии узнал корреспондент МИЦ «Известия» Семен Еремин. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru рассказывал историю праздника длиною в 108 лет. Военные летчики сегодня отмечают свой профессиональный праздник.
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