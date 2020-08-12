В День ВВС военные летчики показали свою работу на сирийской авиабазе «Хмеймим»

Военные летчики авиабазы Хмеймим свой профессиональный праздник встречают на боевом посту. Российские истребители выходят на дежурство несмотря на праздники и выходные. Сегодня с одним лишь исключением — в день ВВС отряд собрался на торжественное построение и получил заслуженные награды. А после — снова на аэродром. Готовиться к очередному вылету. О защитниках мирного неба Сирии узнал корреспондент МИЦ «Известия» Семен Еремин. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю праздника длиною в 108 лет. Военные летчики сегодня отмечают свой профессиональный праздник.