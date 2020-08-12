«Все экспертизы нам отказали»: Адвокат Ефремова заявил, что обратится к Путину

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил журналистам, что намерен обратиться к президенту Владимиру Путину, руководителю Следственного комитета и МВД. По словам защитника, он столкнулся с беспрецедентным давлением извне.

«Во всех экспертизах нам отказали: медэкспертиза, автотехника, биология. Мы не можем работать. Ни одно экспертное учреждение с нами не сотрудничает. Просят: не делайте запрос. Устно говорят: не будем», — рассказал адвокат.

По его словам, всем отказавшим его экспертам предварительно были даны распоряжения не сотрудничать с защитником в связи с делом Ефремова. Поэтому якобы лишенный возможности продолжать судебный процесс на законных основаниях Пашаев решил обратиться в высшие инстанции.

«Буду добиваться от президента, чтобы дал поручение, дабы все было в рамках закона. Ничего не требуем, не просим смягчить условия Ефремову, не просим его помиловать. Пусть наказывают, если суд установит его вину. Мы просим, чтобы не мешали работать. Мне не раз сказали: отойдите в сторону и признавайте вину. Я не понял, где мы находимся? Зачем тогда институт адвокатуры?» — возмущается юрист.

Более того, как утверждает Пашаев, лично ему поступили подозрительные предупреждения. Некто якобы пригрозил защитнику тюремным заключением, если тот продолжит отстаивать интересы Ефремова.

«Мне сказали: если в этом году меня не закроют, в следующем году это точно будет сделано», — сообщил адвокат.

Пашаев надеется, что компетентные органы вмешаются в скандальный процесс и остановят нарушения закона.

Накануне Михаила Ефремова привезли в Боткинскую больницу из Пресненского суда, где должно было состояться очередное заседание по делу о смертельной аварии. На слушании актеру стало плохо, его госпитализировали с подозрением на инсульт. Однако позже, после обследования, предварительный диагноз не подтвердился.

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Ефремова заявил о переносе заседания суда после недомогания актера.