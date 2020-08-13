Криминальный спектакль или реальная болезнь: Что произошло с Ефремовым накануне суда

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Заслуженный артист России был госпитализирован в Боткинскую больницу, где провел ночь.

Фото, видео: ТАСС / Антон Новодережкин, 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Слушания по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова перенесены на 18 августа. Минувшую ночь актер провел в реанимации Боткинской больницы. Туда его доставили прямо из зала суда.

Достоверной информации о состоянии Ефремова до сих пор нет; со слов его адвоката: врачи все-таки признали инсульт. Защитники потерпевшей стороны уверены — артист прекрасно сыграл роль тяжело больного. Будем следить за продолжением этого криминального спектакля.

Накануне Михаила Ефремова привезли в Боткинскую больницу из Пресненского суда, где должно было состояться очередное заседание по делу о смертельной аварии. На слушании актеру стало плохо, его госпитализировали с подозрением на инсульт. Однако позже, после обследования, предварительный диагноз не подтвердился.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как, по мнению адвоката, болезнь Ефремова повлияет на его наказание.

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