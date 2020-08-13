«До мурашек»: сын рэпера Децла представил свой первый трек
Автором бита для композиции Тони Киселева стал участник фристайл-баттлов Nongratta.
Фото: Instagram @lobodaofficial
Сын рэпера Децла (Кирилл Толмацкий — Прим.ред.) 15-летний Тони Киселев представил в сети свой первый трек под псевдонимом Juzeppe Junior. Отмечается, что автором бита для композиции стал участник фристайл-баттлов Nongratta (Гор Бабаханян — Прим.ред.).
Мальчик с детства старался впитывать различные качества своего отца и подражать ему. По всей видимости, Тони определился с жизненным кредо и решил пойти по стопам рэпера.
«Грязные мысли поганых людей меняют до корки весь смысл идей…», — читает Тони Киселев.
Премьерная работа наследника Децла опубликована в паблике, посвященном памяти музыканта. Многочисленные подписчики живо отреагировали на представленную композицию. Большинство юзеров пожелали парню успехов и дальнейшего развития профессиональных навыков.
«Тони, так держать! У тебя здорово получается!»
«Очень приятно видеть и слышать сына Кирилла! Интересно, кто ему пишет „текста“? Со смыслом…»
«Красава — малой! Удачи тебе в дальнейшем развитии техники, дальше больше»
«Тони пойдет по стопам папы. Иначе быть не могло. Ждем первого концерта»
«До мурашек… Мне очень понравилось!» — пишут пользователи.
Рэпер Децл скоропостижно скончался 3 февраля 2019 года в Ижевске после концерта. Музыкант внезапно почувствовал себя плохо. Прибывшие медики, несмотря на реанимационные мероприятия, не смогли помочь знаменитости. Причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность. Исполнителю было 35 лет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что неопубликованное фото Децла обсуждают в сети.
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