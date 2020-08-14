«У нее были большие планы»: Корнелюк поделился воспоминаниями о Легкоступовой

Певица Валентина Легкоступова скончалась сегодня после нескольких дней, проведенных в коме под аппаратом ИВЛ. Игорь Корнелюк, российский певец и композитор, в беседе с 5-tv.ru поделился воспоминаниями о своей подруге.

По словам Корнелюка, смерть Валентины Легкоступовой — большая потеря и для близких и друзей, и для российской эстрады в целом.

«Очень грустно и жалко всегда, когда уходят люди, в полном расцвете сил. Тем более это женщина, тем более она певица. Милая, обаятельная, конечно, „Ягода-малина“ — символ 80-х годов, можно сказать. Замечательно простая, незатейливая, добрая песня. И ее пел весь народ, а ассоциировали песню всегда с Валей Легкоступовой, потому что она была исполнительницей главной и основной. И конечно жалко, потому что я недавно встретился с Валей. Это было в мае месяце на программе у Андрея Малахова, и она была радостна, весела. У нее были большие планы, в том числе творческие. Она даже поделилась планами, она хотела писать новые песни. И вот так вот все нелепо, глупо, трагически все оборвалось. Что тут скажешь? Грустно очень, вечная память», — рассказал музыкант.

Он также отметил, что совсем недавно один из российских каналов звал его на обсуждение трагедии, из-за которой Легкоступова и попала в больницу. Он знал о несчастии, но участвовать в шоу отказался.

«Да, я об этом знал. Более того, несколько дней назад из одной телевизионной компании меня приглашали в ток-шоу обсуждать это, и я очень негативно отреагировал на это приглашение. Потому что некрасиво выносить сор из избы и всей страной обсуждать какие-то личные перипетии человека», — заметил Корнелюк.

В конце разговора певец заметил, что 2020 год — один из самых тяжелых на его памяти. По его словам, именно в это время он потерял самое большое количество знакомых и друзей.

Ранее 5-tv.ru рассказал о трагедии, которая произошла с Валентиной Легкоступовой. Певица была обнаружена с очень серьезными травмами головы и тела ее дочерью. Оказалось также, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения, хотя раньше не употребляла алкогольные напитки. Сейчас следствие выясняет причины и подробности произошедшего.