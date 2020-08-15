Адвокат Ефремова просит суд разрешить артисту прогулки
В то же время Эльман Пашаев не настаивает на отмене меры пресечения актеру в виде домашнего ареста.
Фото: ИТАР-ТАСС/ Алексей Павлишак
Адвокат заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова Эльман Пашаев просит суд разрешить звезде российского кино прогулки, однако не настаивает на отмене меры пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий самого правозащитника. Необходимость в прогулках для актера юрист объясняет его состояние здоровья. По словам Пашаева, для Ефремова, который накануне был госпитализирован, полезно выходить на свежий воздух.
«Мы не говорим о залоге или о чем-то таком. Пусть остается домашний арест. Но мы просим разрешить Ефремову прогулки — по часу в день. Ему это необходимо по состоянию здоровья», — отметил адвокат в беседе с агентством.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что решение о возможности Ефремова присутствовать на заседании по делу о «смертельном» ДТП будет вынесено 18 августа. Накануне Элман Пашаев отмечал, что рассмотрение дела может быть перенесено из-за плохого самочувствия актера.
Согласно обновленной информации, Ефремов уже вернулся из больницы домой.
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