Адвокат Ефремова просит суд разрешить артисту прогулки

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Карина Бернтгольц
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В то же время Эльман Пашаев не настаивает на отмене меры пресечения актеру в виде домашнего ареста.

Адвокат Ефремова просит суд разрешить артисту прогулки

Фото: ИТАР-ТАСС/ Алексей Павлишак

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Адвокат заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова Эльман Пашаев просит суд разрешить звезде российского кино прогулки, однако не настаивает на отмене меры пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий самого правозащитника. Необходимость в прогулках для актера юрист объясняет его состояние здоровья. По словам Пашаева, для Ефремова, который накануне был госпитализирован, полезно выходить на свежий воздух.

«Мы не говорим о залоге или о чем-то таком. Пусть остается домашний арест. Но мы просим разрешить Ефремову прогулки — по часу в день. Ему это необходимо по состоянию здоровья», — отметил адвокат в беседе с агентством.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что решение о возможности Ефремова присутствовать на заседании по делу о «смертельном» ДТП будет вынесено 18 августа. Накануне Элман Пашаев отмечал, что рассмотрение дела может быть перенесено из-за плохого самочувствия актера.

Михаила Ефремова госпитализировали из Пресненского суда, где проходило очередное заседание по делу о смертельном ДТП. На слушании актеру стало плохо. Его вынесли из здания на носилках. После погрузили в карету скорой помощи. У заслуженного артиста заподозрили инсульт. Однако позже, после обследования, предварительный диагноз не подтвердился. Из-за ухудшения самочувствия подсудимого процесс отложили на 18 августа.

Согласно обновленной информации, Ефремов уже вернулся из больницы домой.

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