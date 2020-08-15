«Кармически время ее ухода было позже»: таролог рассказала, от чего скончалась Легкоступова

Смерть Валентины Легкоступовой в возрасте 54-лет стала большой трагедией и неожиданностью для близких, друзей и фанатов певицы. Специально для 5-tv.ru психолог и таролог Марианна Абравитова разложила карты, чтобы выяснить причину ее скоропостижной кончины.

По словам Абравитовой, в последние дни перед гибелью певица действительно принимала алкоголь в больших количествах.

«Алкоголь был! Два-три дня человек пил и пил в компании», — заявила таролог.

Марианна сообщила, что не видит признаков насильственной смерти певицы. Синяки и травмы она объяснила «хаотичностью» состояния, в котором Легкоступова находилась под воздействием алкоголя в течение нескольких дней.

«Те синяки и удары, которые на ней обнаружили — это нескоординированность людей в действиях под алкогольным опьянением», — объяснила раскладку карт таро Марианна.

После раскладки карт таро, к Абравитовой пришла информация о длительном характере проблем с крепкими напитками в жизни Легкоступовой.

«Нельзя сказать, что такое с Валентиной случилось в первый раз. Возлияния такого плана у нее были и раньше, особенно по молодости», — сказала Абравитова.

Таролог заключила, что травмы и смерть певицы не были насильственными. Кроме того, Марианна отметила, что певица ушла из мира живых несвоевременно. Скоропостижная кончина произошла из-за трагической случайности.

«Кармически время ее ухода было гораздо позже», — заявила таролог.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что мать Легкоступовой винит в смерти дочери ее мужа.