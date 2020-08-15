«Кармически время ее ухода было позже»: таролог рассказала, от чего скончалась Легкоступова
По словам Марианны Абравитовой, гибель певицы стала трагической случайностью.
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Фото, видео: Instagram @legkostupovavalen, 5-tv.ru
Смерть Валентины Легкоступовой в возрасте 54-лет стала большой трагедией и неожиданностью для близких, друзей и фанатов певицы. Специально для 5-tv.ru психолог и таролог Марианна Абравитова разложила карты, чтобы выяснить причину ее скоропостижной кончины.
По словам Абравитовой, в последние дни перед гибелью певица действительно принимала алкоголь в больших количествах.
«Алкоголь был! Два-три дня человек пил и пил в компании», — заявила таролог.
Марианна сообщила, что не видит признаков насильственной смерти певицы. Синяки и травмы она объяснила «хаотичностью» состояния, в котором Легкоступова находилась под воздействием алкоголя в течение нескольких дней.
«Те синяки и удары, которые на ней обнаружили — это нескоординированность людей в действиях под алкогольным опьянением», — объяснила раскладку карт таро Марианна.
После раскладки карт таро, к Абравитовой пришла информация о длительном характере проблем с крепкими напитками в жизни Легкоступовой.
«Нельзя сказать, что такое с Валентиной случилось в первый раз. Возлияния такого плана у нее были и раньше, особенно по молодости», — сказала Абравитова.
Таролог заключила, что травмы и смерть певицы не были насильственными. Кроме того, Марианна отметила, что певица ушла из мира живых несвоевременно. Скоропостижная кончина произошла из-за трагической случайности.
«Кармически время ее ухода было гораздо позже», — заявила таролог.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что мать Легкоступовой винит в смерти дочери ее мужа.
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