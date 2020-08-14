Известная певица, исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова скончалась сегодня после нескольких дней, проведенных в коме. Мать звезды Галина Симонова винит в случившемся ее мужа, Юрия Фирсова. Об этом изданию «Собеседник» рассказала подруга артистки.

Приятельница знаменитости не исключает, что мать Легоступовой могли настроить против Фирсова дети певицы, которые одними из первых начали выдвигать эту теорию.

«Сказала: „Ты угробил ее. Ты решил ее похоронить!“» — передает слова женшины подруга Валентины.

Валентина Легкоступова и Юрий Фирсов сыграли свадьбу совсем недавно. Они связали себя узами брака в середине этого лета в одной из крымских деревень. Спустя некоторое время в начале августа случилась трагедия: певицу в ее квартире обнаружила собственная дочь с многочисленными кровоподтеками. Легкоступову тут же госпитализировали, она провела несколько дней в коме, подключенная к аппарату ИВЛ. Сегодня она скончалась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал воспоминания Игоря Корнелюка об певице, которая была ему близким другом.