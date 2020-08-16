«Он ничего не понимал»: Адвокат Ефремова о признании актером вины на допросе

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Карина Бернтгольц
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Накануне было опубликовано фото протокола допроса, согласно которому звезда раскаялся в «смертельной» аварии.

Фото, видео: ТАСС / Гавриил Григоров, 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Адвокат заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова прокомментировал публикацию фото протокола допроса звезды. В документе, снимок которого оказался в распоряжении 5-tv.ru, звезда российского кино раскаивается в аварии на Смоленской площади в Москве, которая унесла жизнь Сергея Захарова. Александр Добровинский, представляющий интересы потеревшей стороны, уже подтвердил подлинность протокола и отметил, что он используется в материалах дела.

В то же время юрист Ефремова утверждает, что вместе со своим подзащитным они отказались признавать вину в «смертельном» ДТП, Что касается допроса, то, по словам Пашаева, в момент его проведения актер ничего не понимал, вероятно, оттого что у него были проблемы со здоровьем.

«Я же говорю: первоначально он же ничего не понимал. Он же ничего не знал, поэтому он признавал свою вину. Потому что со всех сторон все говорили. Около 20 дней я ночью работал, собирал доказательства, исследовал определенные материалы, только после чего, когда я с ним обсудил все эти моменты, мы отказались от признания вины», — объяснил Пашаев в интервью RT.

Михаила Ефремова госпитализировали из Пресненского суда, где проходило очередное заседание по делу о смертельном ДТП. На слушании актеру стало плохо. Его вынесли из здания на носилках. После погрузили в карету скорой помощи. У заслуженного артиста заподозрили инсульт. Однако позже, после обследования, предварительный диагноз не подтвердился. Из-за ухудшения самочувствия подсудимого процесс отложили на 18 августа. Согласно обновленной информации, Ефремова уже выписали из больницы.

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