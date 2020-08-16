Адвокат Ефремова рассказал, сможет ли актер участвовать в заседании 18 августа

Адвокат заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что его подзащитный, которого накануне выписали из больницы, вероятнее всего, сможет принять участие в заседании, назначенном на 18 августа. Однако точного ответа на данный вопрос юрист дать не может, поскольку состояние здоровья звезды может измениться.

"Во вторник Ефремов, скорее всего, примет участие в заседании, но утверждать об этом однозначно пока нельзя, все зависит от состояния его здоровья. Сегодня вечером я планирую его навестить, узнать о его здоровье подробнее", - сказал Пашаев в интервью РИА Новости.

В то же время накануне адвокат намекал на то, что заседание по делу о «смертельном» ДТП на Смоленской площади может быть отложено из-за состояния здоровья Ефремова. В Пресненском суде Москвы в свою очередь отметили, что окончательное решение насчет рассмотрения дела будет вынесено только 18 августа.

Михаила Ефремова госпитализировали из Пресненского суда, где проходило очередное заседание по делу о смертельном ДТП. На слушании актеру стало плохо. Его вынесли из здания на носилках. После погрузили в карету скорой помощи. У заслуженного артиста заподозрили инсульт. Однако позже, после обследования, предварительный диагноз не подтвердился. Из-за ухудшения самочувствия подсудимого процесс отложили на 18 августа.