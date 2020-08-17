Провокация не удалась: что рассказали 32 россиянина, задержанные в Белоруссии, о цепи «случайностей»

Российские граждане, которых задержали в конце июня в Белоруссии и недавно передали Москве, впервые дали большое интервью.

Их подозревали в подготовке беспорядков во время проведения президентских выборов, позже выяснилось, что это провокация со стороны украинских спецслужб.

И вот только сейчас стали известны все детали. Леонид Китрарь расскажет подробнее.

Крепкое телосложение, полувоенная одежда, фальшивые билеты в Турцию, ведут себя подозрительно. Так описывали задержанную группу из 33 россиян белорусские СМИ.

«По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание не характерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртное не употребляли, держались обособленно».

Именно такое поведение, видимо, и стало основанием для подозрений в антигосударственной деятельности. По крайней мере, за все время, пока российские граждане сидели

«За решеткой, ничего, кроме сухого закона внутри группы, им так и не предъявили. Что они делают в Белоруссии? Зачем две сотни боевиков, а есть такая информация, прибыли в нашу страну? Очевидно на этот вопрос ответят правоохранители», — нагнеталось в эфире белорусского телевидения.

«Произошла накладка, мы ждали время. Зарплата идет. Время перелета, считается как время на работе. Поэтому народ сильно не волновался», — рассказывают россияне.

Потому и никаких праздников и алкоголя. Люди ехали работать. И, как и сейчас на камеру, рассказывали все то же самое белорусским следователям. Не веря, что в дружественной стране к ним будут какие-то претензии.

«Когда сидели так в спорт зале, все просто ждали, что там зайдет либо представитель консульства, либо старший человек, который организовывал группу…».

«И скажет это розыгрыш…»

«Да, ощущения не было, да, люди просто как бы не понимали что вообще происходит, что вообще произошло».

Потом были допросы, обвинения и перспектива 15 лет провести за решеткой, а по некоторым статьям высшая мера — смертная казнь. Но главное, что о выборах в Белоруссии группа узнала из двух источников.

«Как вы с консулом пообщались. На вторые сутки?»

«Да, консул очень быстро появился, на вторые сутки уже он прибыл к нам в Жодино и обозначился, что Россия знает о происшествии. Россия знает о нас, Россия поддерживает. Понимает всю несуразность ситуации»

А дальше уже российские компетентные ведомства провели расследование.

Авиабилеты в Турцию действительно были. Вот они. Все тот же Миляев. Вылет из Минска Турецкими авиалиниями 25 июля. Сверху указаны телефоны — турагентства «Корал Тревел». Но там ни о каких билетах не знали. Потому что бронировала их другая фирма, под названием «Маст гоу» из Украины.

Конечно, в XXI веке бронь можно делать хоть через Киргизию или Ямайку. Если бы не одно но. Способ оплаты указан как кэш, то есть наличные. Значит, кто-то своими ногами пришел в офис турфирмы в Киеве, вот он, и принес пачку гривен. Это подтвердил и представитель авиакомпании.

Оформление и переоформление авиабилетов осуществлялось через авторизованное агентство, зарегистрированное на территории Украины.

В итоге провокация со стороны украинских спецслужб провалилась. Тем более, что КГБ Белоруссии о группе россиян предупредила СБУ. Россиян отпустили, толком не извинившись.

«Было сказано — ну, мы разобрались практически, вас выпустят в ближайшую неделю. На следующий день подошел сотрудник колонии, сказал, чтобы быстро собирали вещи и на выход. Вещей у нас было, как мы и были. Шорты, у кого-то майки, шлепанцы. Люди просто отдыхали. Что успели надеть, в том и ушли».

Трудно представить, сколько сил ушло на то, чтобы доказать — российские граждане стали жертвой провокации, как и белорусские власти. Офис президента Украины, на официальном канале в соцсети, даже выразил сожаление.

План захватить россиян и поссорить Белоруссию и Россию провалился.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Зеленский прокомментировал передачу Минском в РФ 32 россиян.