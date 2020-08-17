У россиян появится возможность прививать своих животных от COVID-19

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Татьяна Меркер
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Россельхознадзор сообщил, что первые тест-образцы могут появиться уже этой осенью.

У россиян появится возможность прививать своих животных от COVID-19

Фото: www.globallookpress.com / L. Lenz

Тема:
Вакцина от COVID-19

Россельхознадзор совместно с институтом Министерства обороны России работает над созданием вакцины от COVID-19 для животных, сообщил руководитель ведомства Сергей Данкверт в интервью РБК.

О сроках создания вакцины говорить рано, но ученые заявляют, что первые образцы для широких производственных испытаний могут появиться уже к осени этого года.

По словам главы Россельхознадзора, создание вакцины остро необходимо фермам российских хозяйств. Животные, восприимчивые к заболеванию, смогут быть привиты в кратчайшие сроки.

«Вакцина нужна в первую очередь для норок, потому что в Голландии и Дании на фермах из-за коронавируса уничтожили несколько миллионов куньих — они быстро передают вирус друг другу», — сообщил Сергей Данкверт.

Специалист также отметил, что препарат будет универсальным для всех восприимчивых к заболеванию животных. Глава ведомства не исключил, что хозяева домашних животных, например кошек, также захотят прививать своих питомцев от COVID-19. В этом случае, если на вакцину будет спрос, она появится и в ветклиниках.

Известно, что тесты на новую коронавирусную инфекцию в свое время показали положительный результат у двух кошек из Москвы и Тюмени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, насколько безопасна российская вакцина против COVID-19.

Тема:
Вакцина от COVID-19
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