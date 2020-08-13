В Минздраве оценили безопасность российской вакцины против COVID-19

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Первый зарегистрированный в мире препарат против коронавируса получил название «Спутник V».

Фото, видео: ТАСС / Джапаридзе Михаил, 5-tv.ru

Тема:
Вакцина от COVID-19

Российская вакцина от COVID-19 - полностью безопасна. Сегодня в Минздраве опровергли слухи о недоработанности препарата, циркулирующие за рубежом. Критика безосновательна и, судя по всему, вызвана обычным страхом конкуренции.

Корреспондент Николай Иванов выяснил, что вакцину, по сути, начали делать еще до появления коронавируса. Подробнее об исследованиях ученых смотрите в видеосюжете. 

О регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 заявил 11 августа Владимир Путин. Медицинский препарат, разработанный в институте Гамалеи и РФПИ, получил название «Спутник V». Планируется, что вакцина поступит в гражданский оборот с 1 января 2021 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что более 20 стран заинтересовались российской вакциной против коронавируса.

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