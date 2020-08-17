Илья Резник вспомнил, как когда-то помог Легкоступовой получить квартиру

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Татьяна Меркер
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Поэт рассказал, что певица неоднократно обращалась к нему за помощью.

Илья Резник вспомнил, как когда-то помог Легкоступовой получить квартиру

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Умерла Валентина Легкоступова

После смерти Валентины Легкоступовой не утихают разговоры о жизни, карьере и личной жизни певицы. Родственники, друзья и бывшие коллеги по цеху делают неожиданные резонансные заявления. Одним из таких стало откровение Ильи Резника об оказанной Легкоступовой помощи.

Певица обратилась к поэту-песеннику с неожиданной просьбой во время одного из светских мероприятий, сообщает ФАН.

«Илюша, ты поможешь мне? У меня плохо с жилплощадью, однокомнатная квартира, я хочу, чтобы была двухкомнатная», — процитировал слова Легкоступовой Илья Резник.

Поэт согласился помочь Легкоступовой разрешить ее квартирный вопрос. Для этого он задействовал имеющиеся у него связи, даже обратился к Павлу Бородину, возглавлявшему управление делами президента Бориса Ельцина.

Резник рассказал, что совместными усилиями удалось помочь Валентине, и ее проблема с жилплощадью была решена. После чего певица через некоторое время вновь попросила Резника посодействовать, чтобы сменить имеющуюся двухкомнатную квартиру уже на трехкомнатную. Сам Резник отметил, что он в тот момент жил в съемной квартире и очень удивился «растущим аппетитам» Легкоступовой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, Валентину Легкоступову могут похоронить в закрытом гробу.

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