Валентину Легкоступову могут похоронить в закрытом гробу

Певицы Валентины Легкоступовой не стало уже три дня назад. 14 августа автор хита «Ягода-малина» умерла от отека мозга после нескольких дней в коме. По православной традиции, как раз на третий день должны были пройти ее похороны, но семья до сих пор тянет с этим.

Причины просты и одновременно печальны, предполагает портал «Дни.ру». Вероятно, родственникам пока не удалось найти хорошего танатокосметолога — гримера для нанесения посмертного макияжа. Как известно, знаменитость умерла после полученной от возможного падения в ванной травмы головы, хотя некоторые винят в этом ее третьего супруга Юрия Фирсова.

Дочь Легкоступовой Анетта Бриль даже предлагала похоронить звездную мать в закрытом гробу. Дочка исповедует иудаизм, поэтому и рассматривает такой вариант, но настоящей причиной является сильно обезображенное лицо певицы — многочисленные гематомы, ссадины и кровоподтеки, пишет издание.

При правильном нанесении специальных косметических средств можно скрыть даже одутловатость, появляющуюся после смерти, но долго тянуть с похоронами нельзя.

Ранее 5-tv.ru писал, кому может достаться наследство Валентины Легкоступовой.