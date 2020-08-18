Стало известно, сколько еще российских детей планируют вывести из Сирии

Самолет Министерства обороны доставил спецрейсом из Сирии на родину 26 российских детей. Все они были вывезены из приютов Дамаска, куда попали во время войны. Детей во время полета сопровождали врачи. Этот рейс стал первым после перерыва, вызванного ограничениями в связи с пандемией коронавируса.

Первым, но далеко не последним. В арабской республике находится еще более 120 российских детей.

«Предполагается еще три-четыре рейса, только исходя из того комплекта документов, которые сейчас есть. При выезде мы проводим тест ДНК тех детей, которые выявляются вновь, и естественно количество детей, которых мы планируем привести, постоянно увеличивается», — сказала Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ.

Сейчас малыши направлены в один из подмосковных центров обсервации. После карантина они будут переданы родственникам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские медики вернулись домой из командировки в Сирии.