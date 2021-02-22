Наталья Штурм рассказала, почему на самом деле Легкоступова вышла за Фирсова
Певица уверена, что в отношениях пары о взаимной любви речи быть не могло.
Фото, видео: Instagram @legkostupovavalentina @nataliashturm
Исполнительница песни «Школьный роман» Наталья Штурм заявила, что для ее подруги Валентины Легкоступовой брак с яхстменом Юрием Фирсовым был лишь «акцией». В интервью 5-tv.ru исполнительница раскрыла истинную причину замысловатых отношений пары.
«То, что там была несусветная любовь — я в это мало верю. Был интерес — безусловно», — заявила Наталья Штурм.
По словам певицы, Валентина хотела подогреть интерес к собственной персоне. Удивить общественность и журналистов «новым витком своей жизни».
«Это была заранее подготовленная акция, я это так вижу», — заключила Штурм.
Кроме того, наводит на сомнения относительно искренности намерений Валентины и Юрия скоропостижность, с которой они поженились и провели церемонию венчания. Пара не стала переносить даты мероприятий даже из-за карантина и ограниченного графика работы всех учреждений.
Самого Фирсова Наталья охарактеризовала как несчастного, потерянного и пьющего человека. Для него отношения с Легкоступовой были возможностью компенсировать свои нереализованные амбиции.
«Комплексы, как мы их называем, он реализовал в этом браке», — подчеркнула исполнительница «Школьного романа».
Она также отметила, что от Юрия в этой паре могла пробиваться искренняя любовь, но и она скорее была для него способом спастись от удручающей реальности.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дана Борисова заявила якобы Юрий Фирсов спаивал Валентину Легкоступову.
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