В Минобороны РФ подтвердили гибель в Сирии российского генерал-майора. Сообщается, что он был в статусе военного советника.

Боевики атаковали российскую автоколонну, которая возвращалась после проведения гуманитарной миссии в Дейр Эз-Зоре. Пострадали двое военных.