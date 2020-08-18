В Минобороны РФ подтвердили гибель в Сирии российского генерал-майора
Сообщается, что он был в статусе военного советника.
Фото: ТАСС / Грязнов Андрей
В Минобороны РФ подтвердили гибель в Сирии российского генерал-майора. Сообщается, что он был в статусе военного советника.
Боевики атаковали российскую автоколонну, которая возвращалась после проведения гуманитарной миссии в Дейр Эз-Зоре. Пострадали двое военных.
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