В Минобороны сообщили подробности гибели российского генерала в Сирии

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Самодельное взрывное устройство сработало на обочине во время возвращения колонны после проведения гуманитарной акции вблизи Дейр-эз-Зора.

Фото, видео: ТАСС / Zuma, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

В Сирии при взрыве погиб российский военный советник в звании генерал-майора.

Еще трое военнослужащих получили ранения. Произошло все в 15 километрах от Дейр-эз-Зора.

Взрывное устройство сработало на обочине, когда российская автоколонна возвращалась после проведения гуманитарной акции.

В Минобороны отметили, что погибший офицер посмертно представлен к госнаграде, его семье окажут всю необходимую помощь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российско-турецкий патруль был атакован боевиками в Сирии.

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