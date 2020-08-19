В Минобороны сообщили подробности гибели российского генерала в Сирии
Самодельное взрывное устройство сработало на обочине во время возвращения колонны после проведения гуманитарной акции вблизи Дейр-эз-Зора.
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Фото, видео: ТАСС / Zuma, 5-tv.ru
В Сирии при взрыве погиб российский военный советник в звании генерал-майора.
Еще трое военнослужащих получили ранения. Произошло все в 15 километрах от Дейр-эз-Зора.
Взрывное устройство сработало на обочине, когда российская автоколонна возвращалась после проведения гуманитарной акции.
В Минобороны отметили, что погибший офицер посмертно представлен к госнаграде, его семье окажут всю необходимую помощь.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российско-турецкий патруль был атакован боевиками в Сирии.
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