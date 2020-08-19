В Минобороны сообщили подробности гибели российского генерала в Сирии

В Сирии при взрыве погиб российский военный советник в звании генерал-майора.

Еще трое военнослужащих получили ранения. Произошло все в 15 километрах от Дейр-эз-Зора.

Взрывное устройство сработало на обочине, когда российская автоколонна возвращалась после проведения гуманитарной акции.

В Минобороны отметили, что погибший офицер посмертно представлен к госнаграде, его семье окажут всю необходимую помощь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российско-турецкий патруль был атакован боевиками в Сирии.