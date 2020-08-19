«Он хороший человек!» — Сын Высоцкого выступил в суде в защиту Ефремова

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Василий Заика
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Никита Высоцкий допрошен в Пресненском суде Москвы в качестве свидетеля по делу о «пьяном» ДТП с участием актера.

«Он хороший человек!» — Сын Высоцкого выступил в суде в защиту Ефремова

Фото: ТАСС / Карпухин Сергей

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Сын Владимира Высоцкого допрошен в Пресненском суде Москвы в качестве свидетеля по делу о «пьяном» ДТП с участием актера Михаила Ефремова. По словам Никиты Высоцкого, в процессе обязательно должны быть учтены личные качества подсудимого.

«Я бы сказал человек Ефремов импульсивный, эмоциональный. Отзывчивый, открытый, может быть сильным, может быть бойцом. Я считаю, что он очень хороший человек. <…> Я знаю по закону, что всячески должны быть изучены обстоятельства происшествия, но обязательно нужно учитывать личность человека которого судят!» — сказал Никита Высоцкий.

Актер и режиссер отметил, что на фоне произошедших трагических событий Михаила Ефремова выставляют безнравственным и скверным человеком.

Никита Высоцкий подчеркнул, что заслуженный артист РФ является любящим и любимым отцом шестерых детей. Все бывшие жены актера после развода сохранили с ним хорошие отношения. Сын Владимира Высоцкого добавил, что Михаил Ефремов помогал и продолжает оказывать помощь бывшим избранницам и огромному количеству людей.

«Я прошу суд учитывать его качества, склонность к помощи людям. Он помог огромному количеству людей. Провел операции, давал деньги благотворительным фондам. Он очень много работает. Как-то мы с ним посчитали его количество съемочных дней в году — 220 съемочных дней в году», — заключил Никита Высоцкий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему семья погибшего в ДТП с Ефремовым отказалась от его денег.

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