«У него нет денег»: стало известно, о финансовой махинации мужа Легкоступовой
Юрий Фирсов «нагрел» своих партнеров из парусного спорта на несколько тысяч евро.
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Любовь и смерть Валентины Легкоступовой: подробности личной жизни погибшей певицы
Фото, видео: Instagram @legkostupovavalentina; 5-tv.ru
Разговоры о последних месяцах жизни и отношениях Валентины Легкоступовой не утихают уже несколько дней. Многие друзья и фанаты нелестно отказываются о ее муже яхтсмене Юрии Фирсовом, некоторое даже уверены в его причастности к смерти супруги. В интервью 5-tv.ru певица Наталья Штурм подробно описала психологический портрет Фирсова.
Как известно, основным источником заработка Фирсова был яхтенный спорт, а точнее, перегон яхт за деньги. У Юрия есть собственное судно, которое он, кстати, построил самостоятельно. По оценкам специалистов, стоимость яхты мужа Легкоступовой едва доходит до 25 тысяч евро при минимальной цене «самой простой» яхты в 800 тысяч евро.
«В градации яхт — это ничего не стоит», — подчеркнула Наталья Штурм.
Подруга Легкоступовой также рассказала об обмане Юрием своих коллег из парусного спорта, после которого он окончательно потерял авторитет и уважение в сообществе. Инцидент ярко характеризует личность мужа певицы, считает Штурм.
«Весной этого года он арендовал яхту и своим партнерам (для участия в парусной регате — Прим.ред.) назвал цену на три тысячи евро больше, чем она стоила. Когда они узнали про обман, то потребовали вернуть деньги. Он отказался. Юрию объявили бойкот», — поведала Штурм.
В Москве собственной жилплощади у Фирсова не было. По словам Натальи, он жил в квартире в Текстильщиках, далеко от метро, а потом въехал «в Валину маленькую двушку».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему на самом деле Легкоступова вышла за Фирсова.
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