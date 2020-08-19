«У него нет денег»: стало известно, о финансовой махинации мужа Легкоступовой

Разговоры о последних месяцах жизни и отношениях Валентины Легкоступовой не утихают уже несколько дней. Многие друзья и фанаты нелестно отказываются о ее муже яхтсмене Юрии Фирсовом, некоторое даже уверены в его причастности к смерти супруги. В интервью 5-tv.ru певица Наталья Штурм подробно описала психологический портрет Фирсова.

Как известно, основным источником заработка Фирсова был яхтенный спорт, а точнее, перегон яхт за деньги. У Юрия есть собственное судно, которое он, кстати, построил самостоятельно. По оценкам специалистов, стоимость яхты мужа Легкоступовой едва доходит до 25 тысяч евро при минимальной цене «самой простой» яхты в 800 тысяч евро.

«В градации яхт — это ничего не стоит», — подчеркнула Наталья Штурм.

Подруга Легкоступовой также рассказала об обмане Юрием своих коллег из парусного спорта, после которого он окончательно потерял авторитет и уважение в сообществе. Инцидент ярко характеризует личность мужа певицы, считает Штурм.

«Весной этого года он арендовал яхту и своим партнерам (для участия в парусной регате — Прим.ред.) назвал цену на три тысячи евро больше, чем она стоила. Когда они узнали про обман, то потребовали вернуть деньги. Он отказался. Юрию объявили бойкот», — поведала Штурм.

В Москве собственной жилплощади у Фирсова не было. По словам Натальи, он жил в квартире в Текстильщиках, далеко от метро, а потом въехал «в Валину маленькую двушку».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему на самом деле Легкоступова вышла за Фирсова.