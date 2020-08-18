Наталья Штурм рассказала, почему на самом деле Легкоступова вышла за Фирсова

Исполнительница песни «Школьный роман» Наталья Штурм заявила, что для ее подруги Валентины Легкоступовой брак с яхстменом Юрием Фирсовым был лишь «акцией». В интервью 5-tv.ru исполнительница раскрыла истинную причину замысловатых отношений пары.

«То, что там была несусветная любовь — я в это мало верю. Был интерес –безусловно», — заявила Наталья Штурм.

По словам певицы, Валентина хотела подогреть интерес к собственной персоне. Удивить общественность и журналистов «новым витком своей жизни».

«Это была заранее подготовленная акция, я это так вижу», — заключила Штурм.

Кроме того, наводит на сомнения относительно искренности намерений Валентины и Юрия скоропостижность, с которой они поженились и провели церемонию венчания. Пара не стала переносить даты мероприятий даже из-за карантина и ограниченного графика работы всех учреждений.

Самого Фирсова Наталья охарактеризовала как несчастного, потерянного и пьющего человека. Для него отношения с Легкоступовой были возможностью компенсировать свои нереализованные амбиции.

«Комплексы, как мы их называем, он реализовал в этом браке», —подчеркнула исполнительница «Школьного романа».

Она также отметила, что от Юрия в этой паре могла пробиваться искренняя любовь, но и она скорее была для него способом спастись от удручающей реальности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дана Борисова заявила якобы Юрий Фирсов спаивал Валентину Легкоступову.