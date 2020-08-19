Почему Михаил Ефремов не выразил соболезнования семье Сергея Захарова?

|
Василий Заика
78

Адвокат Александр Добровинский допросил в процессе по делу о «пьяном» ДТП с участием актера Никиту Высоцкого.

Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон, 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Адвокат семьи погибшего в «пьяном» ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский в ходе процесса в Пресненском суде Москвы допросил свидетеля по делу Никиту Высоцкого.

Представитель потерпевшей стороны задал актеру и режиссеру вопрос, касающийся соболезнований, которые так и не выразил родственникам Сергея Захарова заслуженный артист РФ.

«А теперь другой вопрос — а соболезнования можно было принести этим четырем людям, не беря вины на себя? Вы знаете человека 50 лет, вы говорите о нем в совершенно повышенных замечательных тонах. Можно было сказать — я соболезную, что вы потеряли родного человека?!» — спросил Александр Добровинский.

В свою очередь, Никита Высоцкий признался, что не знает, как повел бы себя в подобной ситуации. Сын Владимира Высоцкого отметил, что в данном случае нужны именно извинения, а не формальный повод.

«Не мне решать, я не знаю, как бы я себя вел после всего, что произошло. Вполне возможно, что я предпочел бы отмолчаться, надеясь найти возможность, когда я буду услышан. Иногда можно такими вроде бы добрыми и хорошими мотивами людям нанести травму еще более тяжелую. <…> Нужны извинения, а не формальный повод», — сказал Никита Высоцкий.

Актер и режиссер добавил, что когда прибыл на место смертельного ДТП на Смоленской площади в Москве, Михаил Ефремов пребывал в состоянии шока.

Помимо прочего, Никита Высоцкий не стал отрицать, что актер периодически страдал от провалов в памяти после чрезмерных алкогольных возлияний.

«Если меня спросить, были ли ситуации, когда мне Ефремов говорил, что совершенно не помнит происходящего в тот или иной день, то да, такое бывало. Это бывало в те дни, когда мы с Ефремовым крепко выпивали», — сказал Никита Высоцкий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Высоцкого выступил в суде в защиту Ефремова.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
19 авг
«Он хороший человек!» — Сын Высоцкого выступил в суде в защиту Ефремова
19 авг
Рубля хватит: почему семья погибшего в ДТП с Ефремовым отказалась от его денег
19 авг
Врачи настоятельно советуют Ефремову бросить курить
18 авг
«Через 24 часа все восстанавливается»: невролог объяснил настоящий диагноз Ефремова
18 авг
Оцененная совесть: семья Захаровых озвучила сумму иска к Ефремову
18 авг
Стал известен настоящий диагноз Ефремова при госпитализации
18 авг
Реинкарнация Ефремова: Добровинский о реакции актера в суде
18 авг
Добровинский предъявил гражданский иск к Ефремову на сумму в один рубль
18 авг
«Я вам сочувствую!» — Ефремов вдруг встал и высказался в суде
18 авг
«Готовы два варианта»: адвокат семьи Захарова о гражданских исках к Ефремову

Читайте также

+18° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
73.43
0.46 87.34
0.87
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:11
Дочь Успенской неожиданно призналась в любви к родителям и показала архивное фото
12:00
Почему Михаил Ефремов не выразил соболезнования семье Сергея Захарова?
11:55
Самый главный враг: из-за чего Прилучный потерял многих людей
11:46
Уроки пандемии: В школах предложили учить детей медицинской грамотности
11:40
Лесные пожары охватили Красноярский край и Иркутскую область
11:37
«У него нет денег»: стало известно, о финансовой махинации мужа Легкоступовой

Сейчас читают

ТОП-5 трудоголиков по знаку зодиака, которые ненавидят отдыхать
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
«Я вам сочувствую!» — Ефремов вдруг встал и высказался в суде

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок