Почему Михаил Ефремов не выразил соболезнования семье Сергея Захарова?

Адвокат семьи погибшего в «пьяном» ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский в ходе процесса в Пресненском суде Москвы допросил свидетеля по делу Никиту Высоцкого.

Представитель потерпевшей стороны задал актеру и режиссеру вопрос, касающийся соболезнований, которые так и не выразил родственникам Сергея Захарова заслуженный артист РФ.

«А теперь другой вопрос — а соболезнования можно было принести этим четырем людям, не беря вины на себя? Вы знаете человека 50 лет, вы говорите о нем в совершенно повышенных замечательных тонах. Можно было сказать — я соболезную, что вы потеряли родного человека?!» — спросил Александр Добровинский.

В свою очередь, Никита Высоцкий признался, что не знает, как повел бы себя в подобной ситуации. Сын Владимира Высоцкого отметил, что в данном случае нужны именно извинения, а не формальный повод.

«Не мне решать, я не знаю, как бы я себя вел после всего, что произошло. Вполне возможно, что я предпочел бы отмолчаться, надеясь найти возможность, когда я буду услышан. Иногда можно такими вроде бы добрыми и хорошими мотивами людям нанести травму еще более тяжелую. <…> Нужны извинения, а не формальный повод», — сказал Никита Высоцкий.

Актер и режиссер добавил, что когда прибыл на место смертельного ДТП на Смоленской площади в Москве, Михаил Ефремов пребывал в состоянии шока.

Помимо прочего, Никита Высоцкий не стал отрицать, что актер периодически страдал от провалов в памяти после чрезмерных алкогольных возлияний.

«Если меня спросить, были ли ситуации, когда мне Ефремов говорил, что совершенно не помнит происходящего в тот или иной день, то да, такое бывало. Это бывало в те дни, когда мы с Ефремовым крепко выпивали», — сказал Никита Высоцкий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Высоцкого выступил в суде в защиту Ефремова.