Видео: ФСБ помешала СБУ похитить одного из лидеров народного ополчения ДНР

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Анастасия Шадская
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Для исполнения задания спецслужбы Незалежной наняли граждан РФ, двое из которых ранее уже привлекались ими для ряда преступлений.

Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; ЦОС ФСБ

Тема:
Украинский кризис

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России успешно провела спецоперацию против группы похитителей, собиравшихся вывезти на Украину одного из лидеров народного ополчения Донбасса. Об этом сообщили в самом ведомстве.

Организаторами и координаторами похищения выступали украинские граждане Андрей Байдала и Игорь Мищенко. Первый хорошо известен правоохранительным органам связями со Службой безопасности Украины (СБУ).

«Байдала — внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, — сообщили в ФСБ. — Доверенное лицо 5-го управления Департамента контрразведки СБУ под псевдонимом „Швед“. Проходит по ряду уголовных дел».

Исполнителями заказа были граждане России. В ходе проведения спецоперации были задержаны семь человек. Из них двое, некие Пызин и Макаров, ранее уже привлекались СБУ для подготовки целого ряда преступлений.

Было возбуждено уголовное дело по обвинению в покушении на похищение человека группой лиц, совершенное организованной группой. Следствие продолжает расследование обстоятельств происшествия.

ФСБ сообщила, что в СМИ на Украине были распространены слухи о задержании Байдалы, чтобы создать ему алиби на момент похищения лидера народного ополчения в Донбассе. На деле - он координировал действия исполнителей.

Ранее 5-tv.ru писал, что рассказали отпущенные 32 россиянина про провокацию со стороны СБУ.

Тема:
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