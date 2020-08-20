Видео: ФСБ помешала СБУ похитить одного из лидеров народного ополчения ДНР

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России успешно провела спецоперацию против группы похитителей, собиравшихся вывезти на Украину одного из лидеров народного ополчения Донбасса. Об этом сообщили в самом ведомстве.

Организаторами и координаторами похищения выступали украинские граждане Андрей Байдала и Игорь Мищенко. Первый хорошо известен правоохранительным органам связями со Службой безопасности Украины (СБУ).

«Байдала — внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, — сообщили в ФСБ. — Доверенное лицо 5-го управления Департамента контрразведки СБУ под псевдонимом „Швед“. Проходит по ряду уголовных дел».

Исполнителями заказа были граждане России. В ходе проведения спецоперации были задержаны семь человек. Из них двое, некие Пызин и Макаров, ранее уже привлекались СБУ для подготовки целого ряда преступлений.

Было возбуждено уголовное дело по обвинению в покушении на похищение человека группой лиц, совершенное организованной группой. Следствие продолжает расследование обстоятельств происшествия.

ФСБ сообщила, что в СМИ на Украине были распространены слухи о задержании Байдалы, чтобы создать ему алиби на момент похищения лидера народного ополчения в Донбассе. На деле - он координировал действия исполнителей.

Ранее 5-tv.ru писал, что рассказали отпущенные 32 россиянина про провокацию со стороны СБУ.