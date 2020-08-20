Что рассказали на допросе ФСБ задержанные наемники СБУ? — Видео

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Анастасия Шадская
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Правоохранительным органам РФ удалось предотвратить попытку похищения одного из лидеров народного ополчения в Донбассе.

Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ

Тема:
Украинский кризис

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео, из которого можно узнать детали спецоперации по задержанию агентов Службы безопасности Украины (СБУ). Те собирались похитить важное в непризнанной республике ДНР лицо. Имя его в интересах следствия скрывается.

На видео можно увидеть, как трое оперативников ФСБ удерживают на земле упитанного мужчину, начиная обыск его карманов и багажника автомобиля. Затем другого задержанного обыскивают и уводят с натянутой на лицо футболкой в серый микроавтобус. Он полностью согласился помочь следствию.

«Вы говорите, что делать, я буду делать», — говорит задержанный, старательно демонстрируя в камеру свое лицо.

Также на кадрах, предоставленных ФСБ РФ, можно увидеть обыск в доме, где жили подозреваемые. Один из задержанных в наручниках подписывает документы.

Еще один задержанный имел при себе массу документов, сертификатов и лицензий.

«Ружье, или, говорит, я, просто, там не понимаю, в этом, — несвязно говорит он оперативнику. — И дать там объявление, чтобы, якобы, там его, того».

Как стало известно ФСБ, все задержанные — граждане РФ, но наняли их украинцы Андрей Байдала и Игорь Мищенко. Они известны правоохранительным органам своими связями с СБУ. За выполнение работы агентам обещали выплатить 200 тысяч долларов, причем 50 тысяч сразу перевели в качестве аванса будущей оплаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что рассказали отпущенные в Белоруссии 32 россиянина про провокацию со стороны СБУ.

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