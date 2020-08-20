Как на похоронах прощался с Легкоступовой ее муж?

Присутствующие на церемонии прощания родственники и знакомые Валентины Легкоступовой сразу дали понять Юрию Фирсову, что его появление на похоронах нежелательно. Как сообщают «Дни.ру», вдовец приехал на кладбище на черном автомобиле Mercedes и в сопровождении охраны. Чтобы не смущать родных артистки, которые винят его в ее гибели, он занял место напротив семьи. Когда Фирсов шел по залу на панихиде, в рядах пронеслись возгласы: «Явился, козлина!».

В отличие от родственников артистки никаких прощальных речей Юрий Фирсов не произносил. Он только подошел к гробу перед началом отпевания, поцеловал покойную и сказал: «Прости!». После этого он на кладбище не задерживался.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 20 Авг 2020 в 3:18 PDT

Прощание с Валентиной Легкоступовой проходит в Москве на Троекуровском кладбище. Близкие покойной решили сделать его закрытым для прессы. Тем не менее уже появились первые кадры того, кто пришел проститься с артисткой. Также ранее 5-tv.ru рассказывал, почему семья певицы не захотела пускать журналистов на прощание с Легкоступовой.

Певицы Валентины Легкоступовой не стало 14 августа. Ей было всего 54 года. За неделю до смерти она попала в больницу. По словам дочери, отправившей туда мать, певица была пьяна, хотя раньше никогда не прикладывалась к бутылке. Вместе с ней в наркологическую клинику доставили ее мужа, Юрия Фирсова. Позже он сбежал. А артистка впала в кому и скончалась, не приходя в сознание.