Появились первые кадры с закрытых похорон Легкоступовой
Прессу на прощание не пускают по просьбе родни артистки.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Преображение Господне: Что можно и нельзя делать 19 августа
«Она бухала с ним»: Наталья Штурм назвала вероятного виновника смерти Легкоступовой
Оцененная совесть: семья Захаровых озвучила сумму иска к Ефремову
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака
Кому достанется наследство Валентины Легкоступовой?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 августа
Любовь и смерть Валентины Легкоступовой: подробности личной жизни погибшей певицы
Фото, видео: Instagram @legkostupovavalentina; 5-tv.ru
Появились первые кадры с закрытых похорон певицы Валентины Легкоступовой. Издание StarHit.ru ведет онлайн-трансляцию с Троекуровского кладбища, где сегодня проходит церемония прощания с артисткой.
На кладбище появляются постепенно все, кто знал Легкоступову: ее дочь Анетта Бриль, Андрей Малахов, певец Михаил Муромов, Светлана Лазарева, бывший супруг артистки Алексей Григорьев, композитор Ирина Грибулина и другие. Последнего мужа Легкоступовой не видно — семья покойной не пожелала видеть его на прощании.
Похороны проходят в закрытом режиме по просьбе родственников покойной. Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему родные решили не пускать прессу на церемонию прощания.
Валентины Легкоступовой не стало 14 августа. Ей было всего 54 года. За неделю до смерти ее с пробитой головой нашла дома дочь. Предварительно, артистка была пьяна, с ней тоже в нетрезвом виде находится муж Юрий Фирсов. При этом окружение артистки хором заверяло — Валентина никогда не злоупотребляла алкоголем и вообще плохо его переносила. Впоследствии Фирсов утверждал, что Валентина поскользнулась и упала. Ее забрали в наркологическую клинику вместе с мужем, который тут же сбежал. Она впала в кому, врачи боролись за ее жизнь, но спасти не смогли.
- 20 авг
- «Откуда взялся? Ни баба, ни мужик»: друг Легкоступовой на похоронах не сдержал слез
- 20 авг
- Пластический хирург Легкоступовой рассказал о проблемах со здоровьем певицы
- 20 авг
- Родные Легкоступовой отстранили ее вдовца от похорон
- 20 авг
- Стало известно время и место прощания с Валентиной Легкоступовой
- 19 авг
- «Не хотят, чтобы фотографировали в гробу»: Сафронов выступил против закрытых похорон Легкоступовой
- 19 авг
- Романтик или альфонс? За кого вышла замуж Валентина Легкоступова
- 19 авг
- Муж Легкоступовой обвинил детей певицы в воровстве
- 19 авг
- Сергей Соседов рассказал, почему Легкоступова внезапно исчезла со сцены в 90-х
- 19 авг
- «Он ей мог подкапывать» — Азиза выдвинула шокирующую версию смерти Легкоступовой
- 19 авг
- «У него нет денег»: стало известно, о финансовой махинации мужа Легкоступовой
Читайте также
53%
-0.19 87.40
0.06
Нашли ошибку?