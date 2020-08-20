Появились первые кадры с закрытых похорон Легкоступовой

Появились первые кадры с закрытых похорон певицы Валентины Легкоступовой. Издание StarHit.ru ведет онлайн-трансляцию с Троекуровского кладбища, где сегодня проходит церемония прощания с артисткой.

На кладбище появляются постепенно все, кто знал Легкоступову: ее дочь Анетта Бриль, Андрей Малахов, певец Михаил Муромов, Светлана Лазарева, бывший супруг артистки Алексей Григорьев, композитор Ирина Грибулина и другие. Последнего мужа Легкоступовой не видно — семья покойной не пожелала видеть его на прощании.

Похороны проходят в закрытом режиме по просьбе родственников покойной. Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему родные решили не пускать прессу на церемонию прощания.

Валентины Легкоступовой не стало 14 августа. Ей было всего 54 года. За неделю до смерти ее с пробитой головой нашла дома дочь. Предварительно, артистка была пьяна, с ней тоже в нетрезвом виде находится муж Юрий Фирсов. При этом окружение артистки хором заверяло — Валентина никогда не злоупотребляла алкоголем и вообще плохо его переносила. Впоследствии Фирсов утверждал, что Валентина поскользнулась и упала. Ее забрали в наркологическую клинику вместе с мужем, который тут же сбежал. Она впала в кому, врачи боролись за ее жизнь, но спасти не смогли.