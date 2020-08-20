Появились первые кадры с закрытых похорон Легкоступовой

|
Алина Потёмкина
11 603

Прессу на прощание не пускают по просьбе родни артистки.

Фото, видео: Instagram @legkostupovavalentina; 5-tv.ru

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова

Появились первые кадры с закрытых похорон певицы Валентины Легкоступовой. Издание StarHit.ru ведет онлайн-трансляцию с Троекуровского кладбища, где сегодня проходит церемония прощания с артисткой.

На кладбище появляются постепенно все, кто знал Легкоступову: ее дочь Анетта Бриль, Андрей Малахов, певец Михаил Муромов, Светлана Лазарева, бывший супруг артистки Алексей Григорьев, композитор Ирина Грибулина и другие. Последнего мужа Легкоступовой не видно — семья покойной не пожелала видеть его на прощании.

Похороны проходят в закрытом режиме по просьбе родственников покойной. Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему родные решили не пускать прессу на церемонию прощания.

Валентины Легкоступовой не стало 14 августа. Ей было всего 54 года. За неделю до смерти ее с пробитой головой нашла дома дочь. Предварительно, артистка была пьяна, с ней тоже в нетрезвом виде находится муж Юрий Фирсов. При этом окружение артистки хором заверяло — Валентина никогда не злоупотребляла алкоголем и вообще плохо его переносила. Впоследствии Фирсов утверждал, что Валентина поскользнулась и упала. Ее забрали в наркологическую клинику вместе с мужем, который тут же сбежал. Она впала в кому, врачи боролись за ее жизнь, но спасти не смогли.

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова
20 авг
«Откуда взялся? Ни баба, ни мужик»: друг Легкоступовой на похоронах не сдержал слез
20 авг
Пластический хирург Легкоступовой рассказал о проблемах со здоровьем певицы
20 авг
Родные Легкоступовой отстранили ее вдовца от похорон
20 авг
Стало известно время и место прощания с Валентиной Легкоступовой
19 авг
«Не хотят, чтобы фотографировали в гробу»: Сафронов выступил против закрытых похорон Легкоступовой
19 авг
Романтик или альфонс? За кого вышла замуж Валентина Легкоступова
19 авг
Муж Легкоступовой обвинил детей певицы в воровстве
19 авг
Сергей Соседов рассказал, почему Легкоступова внезапно исчезла со сцены в 90-х
19 авг
«Он ей мог подкапывать» — Азиза выдвинула шокирующую версию смерти Легкоступовой
19 авг
«У него нет денег»: стало известно, о финансовой махинации мужа Легкоступовой

Читайте также

+22° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
73.24
-0.19 87.40
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:11
Валентину Легкоступову кремировали
14:06
«Очухались только на третий день»: жена Ефремова рассказала о записи видеообращения
14:05
«Откуда взялся? Ни баба, ни мужик»: друг Легкоступовой на похоронах не сдержал слез
13:59
Курс доллара впервые с 10 августа превысил 74 рубля
13:51
«А как вы смотрите на свой возраст?» — Хилькевич с помпой празднует день рождения двухлетней дочери
13:35
Что рассказали на допросе ФСБ задержанные наемники СБУ? — Видео

Сейчас читают

Появилось видео из самолета, где Навальный кричит от боли
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
«Я вам сочувствую!» — Ефремов вдруг встал и высказался в суде

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок