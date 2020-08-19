«Не хотят, чтобы фотографировали в гробу»: Сафронов выступил против закрытых похорон Легкоступовой
Известный художник настаивает, что у поклонников должен быть шанс проститься со звездой.
Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей
Заслуженный художник РФ Никас Сафронов обратился к родственникам скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой с требованием провести открытую церемонию прощания. По его словам, тысячи людей мечтают проводить любимую артистку в последний путь и лишать их этого шанса просто невежливо.
Ранее близкие Легкоступовой заявляли, что ее похороны состоятся 20 августа на Троекуровском кладбище столицы. И, вероятнее всего, пройдут в закрытом формате.
«Почему родственники приняли такое решение? Вероятно, не хотят, чтобы Валентину фотографировали в гробу. Может быть, это правильно, с их точки зрения, — она должна остаться в нашей памяти живой и здоровой, с потрясающей улыбкой, которая сводила с ума миллионы людей», — рассуждал Сафронов в разговоре с «Собеседник.ru».
Но вместе с тем заметил, что Валентина очевидно заслуживает того, чтобы быть «похороненной достойно». Ведь ее песни знают все — от мала до велика. Поэтому в данной ситуации родственники звезды должны проявить понимание и разрешить поклонникам «поаплодировать ей в последний раз».
Кроме того, Сафронов дал еще один совет родным Легкоступовой. Памятуя о том, что они ополчились на последнего супруга звезды — яхтсмена Юрия Фирсова — за «причастность» к ее смерти, художник попросил установить хотя бы короткое перемирие.
«Сейчас не время конфликтовать. <…> От нас ушел хороший человек: теплый, душевный, профессиональный. Думаю, не стоит самим искать виноватых в жуткой трагедии. На мой взгляд, произошла трагическая случайность. А если нет — то этим наверняка займутся специалисты», — подытожил Никас Сафронов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что критик Сергей Соседов обвинил вдовца Валентины Легкоступовой в пьянстве.
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