«Был навеселе»: Супруга Ефремова рассказала о пьяных звонках мужа перед ДТП
Как заявила Софья Кругликова, в день аварии актеру звонили с неопределившегося номера каждые 15 минут.
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Фото, видео: ТАСС / Красильников Станислав; 5-tv.ru
Супруга Михаила Ефремова Софья Кругликова в ходе заседания Пресненского суда Москвы рассказала, что 8 июня перед смертельной аварией на Смоленской площади актер звонил ей. По ее словам, звонок поступил днем, и уже тогда актер был «навеселе».
«Когда звонил днем, он был „навеселе“. „Навеселе“ — это первые 200 грамм», — сказала Кругликова.
Она также добавила, что после этого актер позвонил вечером, однако говорил уже крайне «невнятно», из-за чего женщина не смогла до конца разобрать его слова.
«Про женщину какую-то, больницу, что нужно куда-то ехать. Я ему сказала: „Миша, иди спать“», — заявила жена заслуженного артиста РФ.
По ее словам, в день ДТП Ефремову «каждые 15 минут» поступали звонки с неизвестного номера, как до аварии, так и после. Кругликова пыталась выяснить, кому принадлежит номер, однако ее попытки успехом не увенчались.
К слову, ранее в интервью MK.RU адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявлял, что его подзащитный в роковой день сел за руль, потому что у матери сожительницы его друга случился инсульт. По его словам, актер помчался в больницу, чтобы оказать ей помощь.
Ранее 5-tv.ru писал, что Софья Кругликова рассказала суду, как вел себя ее супруг после «пьяного ДТП».
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