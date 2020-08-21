Петербургские ученые передали Сирии 3D-модель древней Пальмиры — видео

Эфирная новость 21

Каждую колонну, арку, ступень, и даже отдельный камень на руинах затерявшегося в сирийской пустыне древнего города можно разглядеть в мельчайших подробностях.

Фото, видео: ТАСС / Zuma\TASS ; 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

Российские ученые передали сирийским коллегам уникальную 3D-модель античной части Пальмиры. Самая точная и детальная цифровая карта в мире демонстрирует состояние исторических памятников одного из древнейших городов на планете.

Чем так ценен этот трехмерный макет, и каких трудов это стоило нашим экспертам, расскажет Сергей Лесков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Сирии восстановили энергоснабжение Пальмиры.

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