Российские ученые передали сирийским коллегам уникальную 3D-модель античной части Пальмиры. Самая точная и детальная цифровая карта в мире демонстрирует состояние исторических памятников одного из древнейших городов на планете.

Чем так ценен этот трехмерный макет, и каких трудов это стоило нашим экспертам, расскажет Сергей Лесков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Сирии восстановили энергоснабжение Пальмиры.