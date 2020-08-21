Петербургские ученые передали Сирии 3D-модель древней Пальмиры — видео
Каждую колонну, арку, ступень, и даже отдельный камень на руинах затерявшегося в сирийской пустыне древнего города можно разглядеть в мельчайших подробностях.
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Фото, видео: ТАСС / Zuma\TASS ; 5-tv.ru
Российские ученые передали сирийским коллегам уникальную 3D-модель античной части Пальмиры. Самая точная и детальная цифровая карта в мире демонстрирует состояние исторических памятников одного из древнейших городов на планете.
Чем так ценен этот трехмерный макет, и каких трудов это стоило нашим экспертам, расскажет Сергей Лесков.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Сирии восстановили энергоснабжение Пальмиры.
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