Российские и сирийские военные провели учения в Тартусе — видео

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В мероприятиях приняли участие более 500 военнослужащих армий двух стран, а также 11 кораблей и боевых катеров флотов России и Сирии.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

У морских границ в Сирии обнаружили и дали отпор диверсантам. Таков был сценарий совместных российско-сирийских учений.

В них приняли участие 600 военных двух стран, а также 11 кораблей и катеров. Свои навыки продемонстрировали российские водолазы — они пресекли попытку условного противника пробраться к порту под водой.

Отряды особого назначения с вертолета высадились на судне с диверсантами. В ходе учений также состоялись артиллерийские стрельбы.

Ранее 5-tv.ru рассказывали, что морские десантники отбили у условных террористов плацдарм на Енисее.

Тема:
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