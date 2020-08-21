Российские и сирийские военные провели учения в Тартусе — видео
В мероприятиях приняли участие более 500 военнослужащих армий двух стран, а также 11 кораблей и боевых катеров флотов России и Сирии.
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Фото, видео: 5-tv.ru
У морских границ в Сирии обнаружили и дали отпор диверсантам. Таков был сценарий совместных российско-сирийских учений.
В них приняли участие 600 военных двух стран, а также 11 кораблей и катеров. Свои навыки продемонстрировали российские водолазы — они пресекли попытку условного противника пробраться к порту под водой.
Отряды особого назначения с вертолета высадились на судне с диверсантами. В ходе учений также состоялись артиллерийские стрельбы.
Ранее 5-tv.ru рассказывали, что морские десантники отбили у условных террористов плацдарм на Енисее.
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