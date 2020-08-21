У морских границ в Сирии обнаружили и дали отпор диверсантам. Таков был сценарий совместных российско-сирийских учений.

В них приняли участие 600 военных двух стран, а также 11 кораблей и катеров. Свои навыки продемонстрировали российские водолазы — они пресекли попытку условного противника пробраться к порту под водой.

Отряды особого назначения с вертолета высадились на судне с диверсантами. В ходе учений также состоялись артиллерийские стрельбы.

Ранее 5-tv.ru рассказывали, что морские десантники отбили у условных террористов плацдарм на Енисее.