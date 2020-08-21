«Этот цирк начинает надоедать!» — друг Ефремова пообещал удивить суд показаниями

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Виктория Андреева
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Актер Иван Стебунов отрицает все обвинения в участии в смертельном ДТП 8 июня.

Фото, видео: Instagram @stebunov_i; 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Близкий друг актера Михаила Ефремова, проходящего обвиняемым по делу о «пьяном» ДТП, крайне негативно отреагировал на показания «тайного» свидетеля Александра Кобца.

Во время одного из заседаний мужчина, выступавший со стороны защиты Ефремова, описал портрет человека, который, по его мнению, был за рулем в момент страшной аварии в столице 8 июня.

«Я видел лицо того человека за рулем, ему лет 38-37. Темные волосы, короткая стрижка, русский. На нем была темно-серая футболка и жилетка. Болоньевая», — цитирует Кобца KP.RU.

Как отмечает издание, это описание очень схоже с самим Иваном Стебуновым. По крайней мере, в таком виде актера вместе с супругой застали возле машины Ефремова через считанные минуты после трагедии.

В интервью издания друг обвиняемого все отрицал и решительно заявлял: если его вызовут в суд, то некоторые люди точно будут в шоке от его показаний.

«Если им кажется, что я сидел в машине с Ефремовым, пускай меня приглашают в суд. Я приду — нет проблем. Но никто меня пока не приглашает ни на допросы, ни на судебные заседания. Наверное, следствию виднее, как и что там было. Но пусть пригласят. Мне есть что сказать, только, боюсь, это не понравится стороне защиты. С удовольствием выступлю в суде. Этот цирк начинает уже всем надоедать», — прокомментировал Стебунов.

Пресс-служба Пресненского суда

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Иван Стебунов откровенно рассказал, чем занимался Михаил Ефремов за несколько дней до смертельного ДТП.

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