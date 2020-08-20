На кого похож предполагаемый водитель в машине Ефремова — возможная версия

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Светлана Шевченко
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В Пресненском суде Москвы выступил ключевой свидетель защиты по делу о смертельном ДТП 8 июня с участием заслуженного артиста РФ.

На кого похож предполагаемый водитель в машине Ефремова — возможная версия

Фото: 5-tv.ru

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Наконец, адвокат Эльман Пашаев представил в Пресненском суде Москвы анонсируемого несколько раз ключевого свидетеля, который должен был рассказать, кто же находился за рулем внедорожника Михаила Ефремова в роковой день, когда случилась смертьельная аварич на Садовом кольце.

Им оказался житель Иваново Александр Кобец, который под подписку об ответственности, рассказал, что в автомобиле сидели два человека. За рулем был не Ефремов, а некий брюнет младше 40 лет, одетый в жилетку из болоньевой ткани.

Проанализировав видео вечера и ночи 5-tv.ru можно предположить, что свидетель говорит о друге актера Иване Стебунове. Изначально было предположение, что артист находился вместе с Ефремовым в машине. Однако потом выяснилось, что коллега Михаила Ефремова подъехал позднее. Именно он, являясь брюнетом 38 лет, подходит под описание тайного свидетеля.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, представляющие интересы семьи погибшего водителя Сергея Захарова сегодня коллегиально подали ходатайство, в котором обвинили Пашаева в подкупе свидетелей

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