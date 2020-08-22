«Идет беспредел»: Джигурда оценил отказ Ефремова от адвоката

Отказ Михаила Ефремова от адвоката Эльмана Пашаева произвел сильное впечатление на общественность, следящую за резонансным делом о «пьяном» ДТП с участием актера. Кого-то удивил такой шаг со стороны артиста, а у кого-то вызвал облегчение: слишком уже много шума было вокруг фигуры защитника Ефремова. Актер Никита Джигурда в интервью сайту Teleprogramma.pro заявил, что поддерживает коллегу и видит в этом решении определенный резон.

«Это правильное решение Михаила, чтобы использовать законные методы. Он не отказался от Пашаева, не сказал ни одного дурного слова. Это законный ход, когда идет беспредел. Я убежден в победе», — заверил Джигурда.

По его словам, у Ефремова будет другой защитник, над которым уже не сможет потешаться адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский. Также он намекнул, что якобы имеет некий компромат на последнего.

«А Добровинского от меня ждет большой сюрприз по поводу его дипломов. Ранее никто этими вопросами не задавался, а я задался. Я знаю гораздо больше», — пригрозил Джигурда.

Заслуги Эльмана Пашаева, который теперь переведен в статус консультанта защиты Ефремова, актер оценил высоко.

«Считаю Эльмана Пашаева великим адвокатом, он делает все правильно. Он показывает миру, как ведет себя судья, который отклоняет и видео, и ходатайство об экспертизах, которые в независимом суде были бы обязательно назначены, потому что речь идет о невиновности Ефремова», — заключил Джигурда.

Не все из окружения Михаила Ефремова разделяют восторги профессиональными качествами его бывшего адвоката. Так, дочь актера Анна Мария Ефремова неоднократно критиковала защитника своего отца. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как она отреагировала на решение Ефремова отказаться от услуг Пашаева.

«Пьяное» ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня в центре столицы. Джип актера врезался в фургон Lada на Смоленской площади. Водитель машины скончался в больнице. Сам Ефремов сначала каялся в видеообращении к родным погибшего, а теперь отрицает вину. Адвокат Эльман Пашаев в ходе защиты артиста пытался представить суду тайного свидетеля, который якобы видел, что за рулем внедорожника актера был не Ефремов. Ранее 5-tv.ru писал, чем закончилась попытка Пашаева убедить суд в непричастности актера к аварии.