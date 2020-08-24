Украина отмечает 29-ю годовщину независимости 29 днями без потерь в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе праздничных мероприятий на Софийской площади в Киеве, посвященных 29-й годовщине независимости страны, возложил цветы у стены памяти погибших защитников страны. Лидер Незалежной выступил с обращением к нации и подчеркнул, что значимое событие совпало с 29-м днем перемирия в Донбассе.

«Сегодня 29-й день подряд у меня и у всей нашей Украины — утро действительно хорошее. Перед нами стоит много новых вызовов, но сегодня 29 дней, как на востоке у нас нет боевых потерь. 29 дней, как украинские города и села не хоронят своих героев, 29 дней, как не плачут мамы, 29 дней, как жены и дети слышат в телефонной трубке «целую вас, мои родные, скоро вернусь домой», — цитирует Владимира Зеленского Strana.ua.

Глава Незалежной отметил, что жители восточных регионов страны также «слышат тишину». Владимир Зеленский выразил уверенность, что рано или поздно на Украине воцарится мир, а виновные за нарушение территориальной целостности понесут ответственность.

«Мы все просим бога об одном — пусть дни тишины станут месяцами, месяцы — годами, годы — веками, а потом тысячелетиями мира, согласия и процветания украинской земли. И мы верим, что это точно наступит», — сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины добавил, что после завершения вооруженного конфликта в Донбассе проведет парад победы, после которого ни у кого не возникнет мысль нарушить мир в стране.

На время проведения торжественных мероприятий с участием Владимира Зеленского центра Киева был перекрыт для движения транспорта и пешеходов. За порядком следят более четырех тысяч полицейских и сотрудников национальной гвардии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бы Зеленский предпринял на месте Лукашенко.