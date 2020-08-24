«Это не новость!»: Добровинский о возобновлении защиты адвокатом Пашаевым Ефремова
Адвокат семьи погибшего считает увольнение — трюком для затягивания процесса. Тогда как сам Эльман Пашаев отказывается объяснять смысл перезаключения соглашения.
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Фото, видео: Пресс-служба Пресненского районного суда Москвы/ТАСС, 5-tv.ru
Адвокат семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский уверен, что увольнение и последующее перезаключение соглашения Михаила Ефремова с Эльманом Пашаевым — это трюк, чтобы выиграть время в суде и затянуть процесс. Актер отказался от услуг своего правозащитника 21 августа и спустя всего три дня восстановил его в должности.
В беседе с 5-tv.ru Добровинский признался, что перезаключение этого соглашения не стало для него неожиданностью.
«Я говорил об этом еще в пятницу на суде. Судье я сказал, что мы присутствуем при затягивании процесса, господин Пашаев вернется к своим обязанностям», — заявил представитель стороны потерпевших.
Адвокат Ефремова в скандальном «пьяном ДТП» Эльман Пашаев также прокомментировал ситуацию специально для 5-tv.ru. Он подтвердил, что вновь представляет права артиста в суде. Комментировать заявление Добровинского о затягивании процесса он посчитал «ниже своего достоинства».
«У них с мозгами не все в порядке. Не буду комментировать», — отрезал Пашаев.
«Пьяное» ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня в центре столицы. Джип актера врезался в фургон Lada на Смоленской площади. Водитель машины скончался в больнице. Сам Ефремов сначала каялся в видеообращении к родным погибшего, а теперь отрицает вину. Адвокат Эльман Пашаев в ходе защиты артиста пытался представить суду тайного свидетеля, который якобы видел, что за рулем внедорожника актера был не Ефремов. Ранее 5-tv.ru писал, чем закончилась попытка Пашаева убедить суд в непричастности актера к аварии.
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