«Дело, а не хайп»: почему актер Ефремов отказался от услуг защитника Пашаева

Представитель Адвокатской палаты Москвы Евгений Долинский в беседе с 5-tv.ru прокомментировал отказ актера Михаила Ефремова от услуг защитника Эльмана Пашаева. По мнению адвоката, сложившаяся ситуация может указывать на затягивание процесса или непрофессионализм выбранного обвиняемым специалиста.

«Многие представители адвокатского сообщества, включая меня, считают, что его текущий адвокат, мягко говоря, непрофессионально себя ведет. Учитывая, что ранее были даны признательные показания, и резкая смена позиции, на мой взгляд, желание найти себе представителя получше, я думаю», — сказал Евгений Долинский.

По мнению адвоката, Михаил Ефремов нуждается в квалифицированном защитнике, который не будет создавать хайп. Евгений Долинский отметил, что отказ от представителя в ходе судебного процесса является довольно распространенной и часто применяемой нормой.

«Обычно в судебном заседании обвиняемый заявляет соответствующее ходатайство и, как правило, либо уже в самом заседании, если имеется адвокат — сразу происходит, либо судья на непродолжительный срок откладывает заседание, ну, к примеру, три дня, и вступает в дело уже новый адвокат. Если начинает затягиваться из-за этого, то это может быть злоупотребление правом», — сказал Евгений Долинский.

Представитель Адвокатской палаты Москвы подчеркнул, что затягивание процесса может повлечь неблагоприятные последствия для обвиняемого.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Добровинский получил «сверхинтересную» информацию по делу Ефремова.