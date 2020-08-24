Путин и Лукашенко обсудили меры по стабилизации ситуации в Белоруссии
Президенты России и Белоруссии провели телефонные переговоры.
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Фото, видео: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС, 5-tv.ru
Владимир Путин провел телефонный разговор с Александром Лукашенко. Президент Белоруссии информировал о предпринимаемых мерах в стране с целью нормализации обстановки. Лидеры также затронули тему сотрудничества в борьбе с коронавирусом.
По телефону Владимир Путин говорил и с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Лидеры обсудили ближневосточное урегулирование, ситуацию в Сирии и договорились продолжить взаимодействие по борьбе с инфекцией, включая клинические исследования и производство вакцин.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пишут западные СМИ о российской вакцине от коронавируса. «Эксперты» и скептики уверены, что препарат, разработанный НИЦ имени Гамалеи, нанесет вред здоровью и вселит в людей ложное чувство уверенности в приобретенном иммунитете.
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