Пашаев заявил, что не будет допрашивать второго свидетеля, отрицавшего присутствие Ефремова за рулем

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Молодцова Анна
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По словам защитника актера, он ушел из процесса в тот момент, когда это можно было сделать.

Пашаев заявил, что не будет допрашивать второго свидетеля, отрицавшего присутствие Ефремова за рулем

Фото: ТАСС / Карпухин Сергей

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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что больше не будет допрашивать в суде второго свидетеля, который утверждает, что заслуженный артист РФ не находился за рулем своего автомобиля в момент «смертельного» ДТП на Смоленской площади в Москве.

«У нас больше не получится допросить второго свидетеля. Дело в том, что я ушел из процесса в тот момент, когда это можно было сделать», – сказал защитник актера ТАСС.

При этом он отказался отвечать на вопрос о том, какие обстоятельства мешают организовать допрос в другой день.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пашаев заявил, что против него собираются возбудить уголовное дело если он не откажется от защиты Ефремова.

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