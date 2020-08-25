Билеты на суд с Ефремовым продают на Avito за полмиллиона рублей
Заседание по делу о «смертельном» ДТП перенесено на 31 августа.
Фото: ТАСС / Гердо Владимир
Находчивые интернет-пользователи выставили объявление о продаже билетов на заседание Пресненского суда Москвы по делу о «смертельном» ДТП, в котором обвиняется заслуженный артист РФ Михаил Ефремов. Цена такого прохода в зал суда составляет 500 тысяч рублей. Соответсвущее объявление появилось на портале Avito.
«Проход на суд Ефремова, первый ряд», — написала продавец под ником Изабелла.
Чтобы приобрести такой «билет», достаточно написать в личные сообщения автору.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что с
Похже стало известно, что
Накауне Эльман Пашаев обратился в Следственный комитет и сообщил, что на него хотят завести уголовное дело, если он не откажется от работы с Ефремовым.
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