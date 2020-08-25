Билеты на суд с Ефремовым продают на Avito за полмиллиона рублей

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Карина Бернтгольц
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Заседание по делу о «смертельном» ДТП перенесено на 31 августа.

Билеты на суд с Ефремовым продают на Avito за полмиллиона рублей

Фото: ТАСС / Гердо Владимир

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Находчивые интернет-пользователи выставили объявление о продаже билетов на заседание Пресненского суда Москвы по делу о «смертельном» ДТП, в котором обвиняется заслуженный артист РФ Михаил Ефремов. Цена такого прохода в зал суда составляет 500 тысяч рублей. Соответсвущее объявление появилось на портале Avito.

«Проход на суд Ефремова, первый ряд», — написала продавец под ником Изабелла.

Avito.ru

Чтобы приобрести такой «билет», достаточно написать в личные сообщения автору.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сегодня в Пресненском суде Москвы должно было состояться девятое заседание по делу о «пьяном» ДТП с участием Ефремова. Однако оно было перенесено на 31 августа из-за отсутствия адвоката у артиста.

Похже стало известно, что Михаил Ефремов заключил новое соглашение с адвокатом Эльманом Пашаевым для защиты по уголовному делу о смертельном ДТП в центре Москвы. 21 августа актер отказался от услуг своего правозащитника, чтобы найти нового представителя.

Накауне Эльман Пашаев обратился в Следственный комитет и сообщил, что на него хотят завести уголовное дело, если он не откажется от работы с Ефремовым.

Тема:
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