Виноваты хакеры? Мог ли автомобиль Ефремова быть на ходу без водителя?
Аналогичные джипы отозвали по просьбе российского дилера после резонансного ДТП с участием голливудского актера.
Фото: www.globallookpress.com / vlad_zhen/Instagram
Версия о том, что машиной Михаила Ефремова в роковой день, 8 июня, управляли хакеры, не так далека от реальности, как может показаться. Как выяснил сайт KP.RU, Jeep Grand Cherokee, принадлежащий актеру, был в числе машин, отозванных российским дилером автомобиля в 2017 году. Причиной тому — проблемы с автоматической коробкой передач.
Ошибка в работе автоматики давала следующий эффект: если водитель покидал свое место, не переведя селектор из режима автоматики в режим парковки и не включив стояночный тормоз, машина могла прийти в движение самопроизвольно. Эксперты Национального управления по дорожной безопасности США (NHTSA) пришли к выводу, что эта ошибка в разработке автомобиля опасна.
Самый громкий случай с аналогичной машиной случился в 2016 году. Под собственное авто попал 27-летний актер Голлливуда Антон Ельчин. Его насмерть раздавил его собственный внедорожник. Машина Ефремова вошла в число отозванных автомобилей. Однако исправил ли он ошибку своего авто, доподлинно неизвестно.
Версию того, что в день ДТП с участием Михаила Ефремова за рулем внедорожника был не актер, выдвинул на суде автомобильный эксперт Юрий Фиалко. Он обосновал это тем, что якобы техническая экспертиза транспортного средства артиста была проведена недостаточно профессионально. По его словам, в аварии могут быть виноваты «энергетические дыры» на месте ДТП, а также хакеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Ефремова заявил об угрозах в свой адрес.
«Пьяное» ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня в центре столицы. Джип актера врезался в фургон Lada на Смоленской площади. Водитель машины скончался в больнице. Сам Ефремов сначала каялся в видеообращении к родным погибшего, а теперь отрицает вину. Адвокат Эльман Пашаев в ходе защиты артиста пытался представить суду тайного свидетеля, который якобы видел, что за рулем внедорожника актера был не Ефремов.
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