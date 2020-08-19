Конспирология или факты? Чем запомнился очередной день в суде по Ефремову
Сегодня в Пресненском суде «королем бала» был защитник знаменитого актера. Вновь обещал сенсацию, но что-то пошло не так.
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Фото, видео: ТАСС / Андрей Гордеев; 5-tv.ru
В Пресненском суде Москвы ждали обещанных адвокатом Михаила Ефремова доказательств невиновности актера. Выступило несколько свидетелей защиты. Это друг подсудимого актер и режиссер Никита Высоцкий, актриса Татьяна Беркович и эксперт по автомобилям Юрий Фиалко.
Первые итоги заседания у Кирилла Олькова.
Участники процесса снова смотрят на часы. Заседание задерживается. Адвокат Ефремова уже в который раз опаздывает. Вокруг Lexus Эльмана Пашаева сжимается кольцо журналистов. Вопросов к нему больше чем обычно. И главный — не подтвердившийся инсульт Ефремова. Именно Пашаев настаивал на том, что актер пережил приступ. Диагноз не подтвердился и говорить на эту тему адвокат Ефремова больше не хочет.
Адвокат потерпевших Александр Добровинский куда более словоохотлив. Иронизирует по поводу виртуозно сыгранной театральной постановки, главными действующими лицами которой стали актер и его защитник.
Пашаеву уже не до этой тонкой иронии. Адвокат устал работать без выходных, заседания каждый день. Накануне он просил судью дать ему передышку. Говорил, что ему нужно время, чтобы подготовить своих свидетелей. Отдохнуть не получилось. Судья решила не откладывать заседание. Тем более сейчас, когда все участники процесса здоровы.
В этом судебном процессе начинается пожалуй самое интересное. Адвокат Ефремова должен представить доказательства невиновности актера. Защита сегодня начала допрашивать своих свидетелей.
Пашаев заинтриговал всех еще вчера. Обещал сенсацию. Говорил, что приведет свидетеля, который докажет невиновность актера. Этим загадочным мистером икс, возможно, оказался сын Владимира Высоцкого — Никита. Впрочем, ничего нового он не рассказал. Кроме того что уважает Михаила Ефремова и не верит, что он мог выдумать болезнь. Высоцкий-младший даже не был на месте аварии. И ничего не видел.
Адвокат старшего сына Сергея Захарова даже не стал задавать вопросы Никите Высоцкому. О чем спрашивать, если свидетель знает об аварии только со слов очевидцев. С Михаилом Ефремовым Аверцев тоже больше общаться не хочет. Все равно ответов неслышно. Актер говорит практически шепотом, а на все претензии по этому поводу — хамит в лицо.
Впрочем, такое поведение актера уже стало нормой он и сам не слышит никого вокруг себя. Извиняться перед родственниками погибшего водителя он не хочет. Продолжает утверждать, что ничего не помнит. Кажется этот монолог Ефремов выучил уже наизусть.
К слову, как выяснилось в конце заседания. Сенсации не получилось, потому что важный свидетель так и не был оказывается представлен. Как заявил Пашаев журналистам, он решил его пока не показывать судье и общественности, чтобы не пришлось опять вызывать «скорую помощь».
После Никиты Высоцкого в суде выступила подруга актера и коллега по цеху Татьяна Беркович. Она была искренне удивлена вопросу о наркотической зависимости ее приятеля. Женщина заявила, что он употреблял только определенный алкогольный напиток.
«Вы шутите, какая наркотическая зависимость? Он по праздникам Jameson употреблял!» — заявила Татьяна Беркова.
Однако, по некоторой информации, именно она по версии следствия, может быть причастна к приобретению актером и другими лицами запрещенных веществ.
Уже на выходе в беседе с журналистами Беркович и вовсе набросилась на адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского и обвинила его в разжигании ненависти, назвав все происходящее в суде «клоунским цирком и фарсом».
Наиболее интересен для всех стал автомобильный эксперт Юрий Фиалко. Привлеченный специалист дал свой отзыв на проведенную судом техническую экспертизу автомобиля Михаила Ефремова. Фиалко раскритиковал ее, заявив, что в аварии могут быть виноваты «энергетические дыры» на месте ДТП, а также хакеры.
Пока все пытаются осознать изложенные конспирологические версии, у адвоката актера Эльмана Пашаева есть несколько часов для отдыха, о котором он так мечтает. Заседание суда продолжится уже завтра.
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