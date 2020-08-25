Экс-судья оценил оптимальный срок, который светит Ефремову

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Алина Потёмкина
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Юрист заметил, что линия защиты актера, выбранная Эльманом Пашаевым, не приведет подзащитного к желаемому результату.

Экс-судья оценил оптимальный срок, который светит Ефремову

Фото: ТАСС / Гердо Владимир, 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Михаил Ефремов мог бы рассчитывать на 1,5-2,5 года лишения свободы в колонии-поселении, если бы его адвокат строил линию защиты иначе. Такое мнение высказал судья в отставке, юрист по делам о ДТП Александр Меликов, пишет издание Legal.Report.

По его словам, единственной верной линией защиты для актера могло стать полное признание вины с раскаянием и компенсацией вреда потерпевшим. При таком раскладе ему бы дали минимальный срок, а сократить его бы помогли положительные характеристики от друзей и коллег, а также примерное поведение и условно-досрочное освобождение.

«То есть, получив наказание от трех до пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, Ефремов смог бы через 1,5–2,5 года выйти на свободу, как говорится, с чистой совестью. И, что немаловажно в его ситуации, сохранил бы лицо и, возможно, продолжил творческую карьеру», — рассказал юрист.

Стратегия, выбранная адвокатом артиста Эльманом Пашаевым, по мнению Меликова, предполагает как минимум 10 лет лишения свободы для Ефремова и «мифическую надежду на УДО после пяти лет отбывания наказания».

Михаил Ефремов, проходящий обвиняемым в деле о «пьяном» ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, отказался от услуг Эльмана Пашаева и перевел его в статус консультанта. Через пару дней артист заключил с Пашаевым новое соглашение, вернув юриста к своей защите. Линия его адвоката стоится на отказе от признания вины, а также попытке доказать, что за рулем джипа актера в роковой вечер 8 июня был не он.

Авария с участием Ефремова случилась в центре столицы. Актер в нетрезвом виде на джипе пересек двойную сплошную и врезался в автомобиль Lada. Водитель отечественной машины скончался в больнице следующим утром. Вначале артист признал вину и даже записал видеообращение к родным погибшего, в котором обещал, что не станет пытаться «отмазаться» и задействовать связи для смягчения своей участи. Позже от всех признательных показаний он отказался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дело Ефремова приобрело такой резонанс, что на заседания суда в сети уже продают билеты.

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